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Besiktas-Kasimpasa Streaming e Diretta TV: dove vedere la Superlig LIVE

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Al Tupras Stadyumu di Istanbul, il Besiktas affronterà il Kasimpasa nella ventisettesima giornata di Super Lig. Le “aquile nere” cercano punti preziosi per consolidare la loro quarta posizione in classifica, mentre il Kasimpasa punta a scalare la zona salvezza.

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    Qui Besiktas

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    Il Besiktas ospita il Kasimpasa nella ventisettesima giornata di Super Lig turca. Le “aquile nere” sono favorite in casa, con l’obiettivo di consolidare la quarta posizione a quota 49 punti, respingendo l’assalto delle inseguitrici. Il Besiktas ha raccolto 24 punti in 13 gare casalinghe (7 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte) con 23 gol fatti e 15 subiti.

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    Qui Kasimpasa

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    Il Kasimpasa occupa il quattordicesimo posto con 24 punti, in lotta per evitare la zona retrocessione. In trasferta ha ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, con 12 gol fatti e 18 subiti. I recenti risultati vedono il Besiktas nettamente favorito contro il team di Emre Belozoglu.

    Probabili formazioni

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    Besiktas (4-1-4-1): Destanoglu; Murillo, Agbadou, Djalò, Yilmaz; Ndidi; Cerny, Asllani, Kokcu, Olaitan; Oh. Allenatore: Sergen Yalcin

    Kasimpasa (4-2-3-1): Gianniotis; Winck, Becao, Arous, Corekci; Cafù, Baldursson; Kahveci, Diabaté, Ouanes; Benedyczak. Allenatore: Ilker Puren

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