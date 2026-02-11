derbyderbyderby streaming Bilbao-Real Sociedad: dove vedere la Copa del Rey in Streaming e in TV

Bilbao-Real Sociedad: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa del Rey
Athletic Club–Real Sociedad è molto più di una semifinale di Copa del Rey: è un derby basco che unisce rivalità, storia e peso specifico altissimo. L’andata al San Mamés mette subito pressione a entrambe, perché indirizzare il doppio confronto può fare la differenza in vista del ritorno.

    BILBAO REAL SOCIEDAD COPA DEL REY DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Bilbao-Real Sociedad in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    L’Athletic Club si presenta alla semifinale con un percorso di coppa solido e con la spinta del proprio stadio, tradizionalmente fattore determinante nelle notti a eliminazione diretta. Il cammino recente mostra andamento un po’ altalenante nei risultati, ma anche una produzione offensiva costante e partite spesso ricche di gol. La squadra punta su aggressività, pressione e attacchi rapidi, cercando di sfruttare l’energia del San Mamés per prendere campo e ritmo fin dai primi minuti.

    La Real Sociedad arriva invece con numeri recenti molto convincenti e una striscia positiva che ha rafforzato fiducia e continuità di rendimento. La squadra ha mostrato grande efficacia offensiva e una notevole affidabilità in trasferta nella competizione, riuscendo quasi sempre a trovare la via del gol.

    Atletico Bilbao (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Monreal, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Serrano, Guruzeta, Williams N., Williams I. All. Valverde

    Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Marin; Mendez, Oyarzabal. All. Matarazzo.

