Kimberly Birrell e Barbora Krejcikova si affrontano nel primo turno del WTA 250 di Eastbourne in una sfida che mette di fronte due giocatrici con esperienza e caratteristiche differenti. L'australiana arriva al torneo britannico con l'obiettivo di ottenere un risultato di prestigio, mentre la ceca punta a ritrovare continuità e sensazioni positive su una superficie che in passato le ha regalato grandi soddisfazioni.

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Il momento delle due tenniste

Krejcikova resta una delle tenniste più complete del circuito grazie alla sua qualità tecnica e alla capacità di adattarsi a diverse condizioni di gioco. I suoi risultati negli ultimi anni testimoniano un livello molto elevato e la rendono una delle avversarie più temibili del tabellone. L'erba, inoltre, è una superficie sulla quale ha dimostrato di poter esprimere un tennis particolarmente efficace.

Birrell proverà invece a sfruttare il proprio ritmo e la voglia di sorprendere per mettere in difficoltà una giocatrice dal palmarès decisamente più ricco. L'australiana sa di partire sfavorita sulla carta, ma avrà l'opportunità di giocare senza particolari pressioni e di cercare il colpo grosso contro una delle protagoniste del circuito femminile.

A rendere ancora più interessante l'incontro è il precedente tra le due giocatrici. Birrell e Krejcikova si sono affrontate una sola volta in carriera a livello professionistico, con la ceca che è riuscita a conquistare la vittoria. Un dato che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio psicologico per Krejcikova alla vigilia della sfida di Eastbourne.

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