Dove vedere Boca Juniors-Barcelona in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Boca Juniors-Barcelona: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 02:02)

Mercoledì 15 aprile alle 02:00 di notte italiane scende in campo il Boca Juniors per la seconda giornata di Copa Libertadores. L'avversario di giornata per gli Xeneizes è il Barcelona, squadra ecuadoriana che ha perso la prima partita della massima competizione sudamericana ed è in cerca di riscatto. Per scoprire come seguire il match, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BOCA JUNIORS-BARCELONA SU BET365

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Il momento delle due squadre — La partita, che si terrà alla Bombonera di Buenos Aires, è valida per la seconda giornata della Copa Libertadores, la massima competizione sudamericana appena iniziata. Il Boca Juniors si presenta con la vittoria contro l'Universidad Catolica nella prima giornata, in cui c'è stato anche lo zampino dell'ex Serie A Leandro Paredes. La squadra di Carlos Ubeda, tra l'altro, arriva con un biglietto da visita particolarmente convincente: ha infatti una striscia di undici risultati utili consecutivi.

Il Barcelona invece ha iniziato male la sua avventura nella Copa. Nella prima giornata è arrivata una sconfitta contro il Cruzeiro tra le mura amiche. Il gol di Matheus Pereira al cinquantatreesimo ha steso gli uomini di Farias, che comunque stanno ottenendo buoni risultati nel campionato locale. Ciò, però, non basta per presentarsi come favoriti al match contro il Boca Juniors, che infatti ha il favore del pronostico anche per il clima che si respirerà alla Bombonera.

Le probabili formazioni di Boca Juniors-Barcelona — La squadra di Ubeda scende in campo con un 4-3-1-2, in cui il tandem offensivo formato da Bareiro e Merentiel sarà coadiuvato da Aranda. Il Barcelona, invece, risponde con un solido 4-4-2, con Benedetto e Cana come riferimenti offensivi.

Boca Juniors (4-3-1-2): Marchesin; Blanco, Costa, Di Lollo, Weigandt; Paredes, Ascacibar, Delgado; Aranda; Merentiel, Bareiro. Allenatore: Ubeda.

Barcelona SC (4-4-2): Contreras; Sosa, Baez, Rangel, Carabalí; Quinonez, Celiz, Lugo, Vallecilla; Benedetto, Cano. Allenatore: Farias.