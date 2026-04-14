Nacional e Deportes Tolima si affrontano nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026 nella fase a gironi di Copa Libertadores

Stefano Sorce 14 aprile - 00:49

Montevideo non regala mai partite semplici, soprattutto quando la Copa Libertadores entra nel vivo. L’atmosfera del Gran Parque Central si accende nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026, con il fischio d’inizio fissato per le 00:00, e tutto lascia pensare a una gara dove ogni scelta peserà più del solito. Il Nacional ha bisogno di dare una risposta dopo un periodo non del tutto lineare, mentre il Deportes Tolima arriva con l’idea di sporcare la partita e portarla sul terreno che preferisce. Ritmi bassi, equilibrio e attenzione: sarà una sfida da leggere più che da forzare. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS NACIONAL MONTEVIDEO-DEPORTES TOLIMA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Nacional si presenta a questo appuntamento con qualche incertezza da gestire. La recente sconfitta in campionato ha evidenziato fragilità difensive che non possono essere ignorate, soprattutto in una competizione come la Libertadores. Allo stesso tempo, la squadra uruguaiana ha dimostrato di saper partire forte, soprattutto davanti al proprio pubblico. Nei primi tempi riesce spesso a imporre ritmo e controllo, costruendo vantaggi o comunque indirizzando la partita. Il pareggio all’esordio nel girone mantiene tutto aperto, ma rende questa gara già importante per non perdere terreno.

Il Tolima, invece, arriva con una struttura più stabile. Anche quando non vince, la squadra colombiana riesce a restare dentro le partite, mantenendo ordine e limitando gli spazi. La fase difensiva è il punto di forza, soprattutto in trasferta, dove il Tolima tende a chiudersi con attenzione e a ripartire. Non è una squadra che concede molto, ma allo stesso tempo deve trovare maggiore continuità nella fase offensiva.