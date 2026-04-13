Cerro Porteno-Junior Barranquilla: diretta live e streaming gratis

Cerro Porteno e Junior Barranquillla si affrontano nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026 in Copa Libertadores. I paraguaiani cercano riscatto dopo la sconfitta all’esordio

Stefano Sorce 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 21:53)

L’aria di Asunción ha sempre qualcosa di diverso quando arriva la Copa Libertadores. Il rumore dello stadio, la pressione sugli spalti, quella sensazione che ogni pallone pesi più del solito. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026, allo scoccare della mezzanotte italiana, l’Estadio General Pablo Rojas diventa il centro di una sfida che vale già tanto nel Gruppo F. Cerro Porteno e Junior Barranquilla si trovano davanti con la consapevolezza che questa non è una partita qualsiasi: è uno di quei passaggi in cui si decide la direzione del girone. Equilibrio, tensione e gestione dei dettagli saranno i veri protagonisti. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS CERRO PORTENO-JUNIOR BARRANQUILLA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Cerro Porteno arriva a questa sfida con un mix di rabbia e fiducia. La sconfitta all’esordio contro lo Sporting Cristal ha lasciato qualche rimpianto, soprattutto per un episodio che ha condizionato la gara, ma il rendimento generale resta positivo. In campionato la squadra paraguaiana continua a mostrare solidità, con risultati che raccontano equilibrio e organizzazione. Difesa compatta, pochi gol subiti e una gestione attenta delle partite: caratteristiche che diventano ancora più decisive quando si gioca in casa, dove il Cerro ha costruito una vera e propria continuità di risultati.

Dall’altra parte, il Junior FC si presenta con entusiasmo e consapevolezza. Il pareggio contro il Palmeiras ha dato valore al percorso nella competizione, mentre la vittoria netta in campionato ha confermato lo stato di forma. La squadra colombiana ha trovato un’identità chiara: equilibrio, capacità di colpire nei momenti giusti e una buona tenuta difensiva. Anche in trasferta il rendimento è stato convincente, segnale di una squadra che sa adattarsi e gestire la pressione.