Estudiantes e Cusco FC si affrontano nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026 nella fase a gironi di Copa Libertadores

Stefano Sorce 14 aprile - 00:39

Le notti di Copa Libertadores a La Plata hanno sempre un sapore particolare. Il ritmo, l’intensità, quella pressione costante che si respira sugli spalti: tutto contribuisce a trasformare ogni partita in qualcosa di più di una semplice gara del girone. Allo scoccare della mezzanotte tra il 14 e il 15 aprile 2026, l’Estudiantes scende in campo con un obiettivo preciso: prendersi una vittoria che può già dare una direzione al proprio percorso. Dall’altra parte, il Cusco arriva con la voglia di sorprendere e di rimettere in equilibrio un inizio di competizione complicato. Servirà una prestazione lucida, concreta, senza errori. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS ESTUDIANTES-CUSCO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Estudiantes si presenta a questo appuntamento con una base solida costruita negli ultimi mesi. Il percorso recente ha dimostrato una squadra organizzata, capace di gestire le partite senza esporsi troppo e con una buona tenuta difensiva. Il pareggio all’esordio contro l’Independiente Medellín ha lasciato una sensazione di equilibrio, ma anche la consapevolezza che tra le mura amiche serve qualcosa in più per fare il salto. I numeri raccontano una squadra che concede poco e che tende a controllare il ritmo, anche a costo di abbassare il numero di occasioni.

Il Cusco, invece, vive una situazione più altalenante. Dopo un avvio difficile in campionato, la squadra ha trovato qualche risultato positivo, ma resta la sensazione di un gruppo ancora in cerca di continuità. La sconfitta contro il Flamengo ha evidenziato le difficoltà contro avversari di livello superiore, soprattutto nella gestione dei momenti chiave della partita. In trasferta servirà una gara attenta, cercando di limitare gli errori e sfruttare ogni occasione disponibile.

Le probabili formazioni — L’Estudiantes dovrebbe affidarsi a un 4-4-2 ordinato, costruito su equilibrio e occupazione degli spazi. Muslera sarà il punto di riferimento tra i pali, mentre la linea difensiva composta da Benedetti, Palacios, Gonzalez e Mesa avrà il compito di mantenere compattezza e limitare le iniziative avversarie. A centrocampo, Piovi e Amondarain garantiranno sostanza e copertura, con Palacios e Setre pronti ad allargare il gioco e supportare la fase offensiva. In avanti, la coppia Farias–Carrillo rappresenta una soluzione complementare tra movimento e presenza in area.

Il Cusco dovrebbe rispondere con un 4-5-1 più prudente, pensato per coprire il campo e ripartire. Diaz tra i pali, con una difesa a quattro formata da Bolivar, Ampuero, Fuentes e Ruidias. Il centrocampo sarà il vero fulcro della squadra, con Carabajal, Valenzuela e Soto chiamati a contenere e costruire, mentre Colitto e Silva agiranno sugli esterni per dare ampiezza e velocità. In avanti, Callejo sarà il riferimento centrale, con il compito di sfruttare le poche occasioni che si presenteranno.

Estudiantes (4-4-2): Muslera; Benedetti, Palacios, Gonzalez, Mesa; Piovi, Amondarain, Palacios, Setre; Farias, Carrillo.

Cusco FC (4-5-1): Diaz; Bolivar, Ampuero, Fuentes, Ruidias; Carabajal, Valenzuela, Soto, Colitto, Silva; Callejo.