Southampton e Blackburn Rovers si affrontano martedì 14 aprile 2026 alle ore 20:45 in una sfida di Championship importante per obiettivi opposti

Stefano Sorce 13 aprile - 21:39

Le luci di St Mary’s si accendono su una serata che sa di occasione. Martedì 14 aprile 2026, alle ore 20:45, il campo racconta due storie che viaggiano in direzioni opposte ma che, per una notte, si incontrano nello stesso punto. Il Southampton arriva con il vento in poppa, trascinato da risultati che hanno riacceso ambizioni importanti. Il Blackburn, invece, porta con sé la concretezza di chi ha imparato a soffrire e a restare in piedi anche quando la partita si sporca. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS SOUTHAMPTON-BLACKBURN SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Southampton arriva a questa sfida con numeri che parlano chiaro. La squadra ha trovato continuità e fiducia, infilando una lunga serie di risultati positivi che l’hanno riportata pienamente in corsa per i piani alti della classifica. L’ultima vittoria contro il Derby County, arrivata in rimonta, è l’emblema di una squadra che non molla mai e che ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi. Cinque successi consecutivi in Championship e una striscia di imbattibilità che si allunga anche considerando tutte le competizioni: segnali forti, da squadra pronta a giocarsi tutto fino alla fine.In casa, poi, il rendimento è stato uno dei punti di forza: pochi gol subiti e una gestione delle partite sempre più matura.

Il Blackburn, invece, sta vivendo una fase diversa ma comunque positiva. La classifica impone attenzione, ma le ultime prestazioni raccontano di una squadra solida e organizzata. Cinque risultati utili consecutivi e una difesa che ha concesso pochissimo nelle ultime uscite dimostrano che il lavoro dell’allenatore sta dando i suoi frutti. Anche lontano da casa i Rovers hanno saputo costruire risultati importanti, rendendosi una squadra difficile da affrontare.

Le probabili formazioni di Southampton-Blackburn — Il Southampton dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 offensivo ma equilibrato. Peretz sarà il punto di riferimento tra i pali, mentre la linea difensiva composta da Bree, Harwood-Bellis, Stephens e Manning avrà il compito di garantire solidità e impostazione dal basso. In mezzo al campo, Jander e Charles offriranno dinamismo e copertura, permettendo alla squadra di mantenere equilibrio tra le due fasi. Sulla trequarti spazio a qualità e inserimenti: Matsuki, Azaz e Scienza agiranno alle spalle di Larin, chiamato a fare da riferimento offensivo e a concretizzare le occasioni create.

Il Blackburn dovrebbe rispondere con una struttura compatta e attenta. Toth tra i pali, con una difesa a tre composta da Atcheson, McLoughlin e Cashin, pronta a proteggere l’area e a reggere l’urto offensivo degli avversari. Sugli esterni Alebiosu e Ribeiro avranno un ruolo fondamentale sia in fase difensiva che in quella di spinta, mentre in mezzo Forshaw e Gardner-Hickman cercheranno di dare ordine e intensità. Sulla trequarti Morishita e Cantwell avranno il compito di accendere la manovra, supportando Jorgensen, che sarà il riferimento centrale in attacco.