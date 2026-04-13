Allo stadio Josè Amalfitani il Velez Sarsfield ospita il Central Cordoba, nel match valido per la quattordicesima giornata del torneo di Apertura di Superliga argentina: i padroni di casa puntano alla vetta della classifica, gli ospiti invece cercheranno di allontanarsi dalle zone pericolose. Guarda ora Velez-Central Cordoba GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Velez-Central Cordoba Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Superliga argentina
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Come accedere allo streaming:—
Qui Velez—
Il Vélez Sarsfield sta vivendo una stagione complessivamente positiva, con una posizione nelle zone alte della classifica. La squadra allenata da Guillermo Barros Schelotto arriva però da due sconfitte consecutive in campionato, anche se ha ritrovato fiducia grazie alla larga vittoria in coppa.
Qui Central Cordoba—
Il Central Córdoba, guidato da Lucas Pusineri, è invece in difficoltà e occupa le zone basse della classifica. Gli ospiti sono reduci da due sconfitte di fila e mostrano problemi soprattutto in fase offensiva, con una media realizzativa piuttosto bassa nelle ultime uscite.
Velez-Central Cordoba, probabili formazioni—
Vélez Sarsfield (4-2-3-1): Montero, García, Mammana, Magallan, Gomez, Andrada, Baeza, Pellegrini, Lanzini, Valdes, Monzon.
Central Córdoba (5-3-2): Aguerre, Martinez, Moyano, Casermeiro, Mansilla, Barrera, Vera, Cardozo, González, Santos, Naya.
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