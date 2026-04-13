Portsmouth-Ipswich: probabili formazioni e diretta live del match

Portsmouth e Ipswich Town si affrontano martedì 14 aprile 2026 alle ore 20:45 a Fratton Park in un recupero di Championship

Stefano Sorce 13 aprile - 21:13

Martedì sera, 14 aprile 2026, alle ore 20:45, Fratton Park torna finalmente a ospitare una partita rimasta sospesa nel tempo. Portsmouth e Ipswich Town si affrontano in un recupero di Championship rinviato più volte nei mesi scorsi, ma che ora assume un valore ancora più pesante per entrambe. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS PORTSMOUTH-IPSWICH SU BET365.

Dove vedere Portsmouth-Ipswich in diretta TV ed in streaming LIVE — Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre — Il Portsmouth arriva all’appuntamento con entusiasmo ritrovato. Il successo ottenuto nel finale contro il Middlesbrough ha cambiato l’inerzia delle ultime settimane, regalando fiducia a una squadra che sembrava destinata a scivolare in zona retrocessione. I Pompey hanno ora infilato tre risultati utili consecutivi, dimostrando solidità mentale. Tuttavia, il rendimento casalingo continua a essere un limite evidente: nelle ultime cinque gare a Fratton Park è arrivato un solo punto, segnale che tra le mura amiche manca ancora qualcosa, soprattutto in fase offensiva.

Situazione completamente diversa per l’Ipswich Town, che arriva lanciato verso la promozione. La squadra di McKenna è imbattuta da nove partite e ha vinto tre delle ultime quattro, mostrando continuità e qualità. Il successo nel derby contro il Norwich ha dato ulteriore forza a un gruppo che sembra ormai maturo. Anche in trasferta i Tractor Boys stanno facendo la differenza, con vittorie solide e una difesa capace di concedere pochissimo.

Le probabili formazioni di Portsmouth-Ipswich — Il Portsmouth dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 abbastanza strutturato, con Schmid tra i pali chiamato a garantire sicurezza in una gara che potrebbe vedere diversi momenti di pressione avversaria. In difesa spazio a Devlin e Williams sugli esterni, con Poole e Shaughnessy al centro a guidare il reparto, puntando su fisicità e attenzione nelle marcature. In mezzo al campo la coppia Pack–Dozzell avrà il compito di dare equilibrio alla squadra, alternando fase di contenimento e costruzione. Sulla trequarti, invece, ci sarà il vero motore offensivo dei Pompey: Caballero, Segecic e Anderson agiranno alle spalle di Bishop, cercando di sfruttare velocità, inserimenti e qualità tecnica per mettere in difficoltà la retroguardia dell’Ipswich.

Per quanto riguarda l’Ipswich Town, McKenna dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con Walton tra i pali e una linea difensiva composta da Furlong e Davis sulle corsie laterali, mentre al centro agiranno O’Shea e Greaves, chiamati a mantenere compattezza e pulizia nelle uscite palla. In mediana, Matusiwa e Neil rappresentano una coppia solida e dinamica, fondamentale sia nel recupero del pallone che nella gestione dei ritmi. Sulla trequarti, invece, qualità e imprevedibilità con McAteer, Mehmeti e Clarke, tre giocatori capaci di creare superiorità e accendere la manovra offensiva. In avanti, Hirst sarà il riferimento centrale, pronto a sfruttare ogni occasione e a lavorare per la squadra.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Shaughnessy, Williams; Pack, Dozzell; Caballero, Segecic, Anderson; Bishop.

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton; Furlong, O'Shea, Greaves, Davis; Matusiwa, Neil; McAteer, Mehmeti, Clarke; Hirst.