Lanus-Banfield Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Superliga argentina

Lanus-Banfield Streaming e Diretta Tv: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superliga Argentina su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 13 aprile - 16:16

Lanus-Banfield, sfida valida per il 14° turno del torneo di Apertura della Superliga argentina che mette di fronte due realtà diverse che arrivano all'appuntamento di campionato con obiettivi simili: il Lanús vuole restare agganciato alle zone alte della classifica, mentre il Banfield è chiamato a una reazione per non perdere terreno nella corsa ai playoff.

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Qui Lanus — Il Lanús ha avuto un avvio di stagione positivo, con 19 punti raccolti e una posizione nelle prime zone del proprio girone. La squadra allenata da Mauricio Pellegrino è reduce però da un leggero rallentamento, con una sconfitta e un pareggio nelle ultime due dopo una serie di tre vittorie consecutive.

Qui Banfield — Il Banfield, guidato da Pedro Troglio, ha invece faticato maggiormente in questo inizio di campionato. I biancoverdi hanno conquistato 13 punti e si trovano più indietro in classifica, arrivando a questa sfida dopo una sconfitta in trasferta che ha confermato un rendimento altalenante.

Lanus-Banfield, probabili formazioni — Lanus (4-2-3-1): Losada; Guidara, Izquierdoz, de Jesus Lopez, Marcich; Sanchez, Cardozo; Sepulveda, Watson, Salvio; Valois. Allenatore: Mauricio Pellegrino

Banfield (4-4-2): Sanguinetti; Garcia, Arboleda, Vittor, Abraham; Zalazar, Pais, Villegas, Adoryan; Méndez, Perrotta. Allenatore: Pedro Troglio