I norvegesi pronti a fare un altro sgambetto ad un'altra big nel loro fortino, neroazzurri per mettere un'ipoteca sulla qualificazione in vista della partita di ritorno

Mattia Celio Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 13:32)

Una sfida dentro uno stadio che è diventato quasi una fortezza inespugnabile. Anche le big del calcio europeo lo hanno capito a proprie spese. Questa sera sarà l'Inter di Cristian Chivu a provarci. La sfida di questa sera sul sintetico dell'Aspmyra Stadion contro i padroni di casa del Bodo/Glimt sarà una vera prova di maturità per i neroazzurri, dato quello che i Fulmini sono stati in grado di fare tra le loro mura negli ultimi anni. La sfida di ritorno si giocherà al Meazza il prossimo martedì. Bodo/Glimt-Inter, fischio di inizio alle 21.

Dove vedere Bodo/Glimt-Inter in streaming LIVE e in diretta tv — Il playoff di Champions League tra Bodo/Glimt-Inter verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta da Amazon Prime Video. Gli abbonati possono vedere la partita attraverso l'applicazione disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Basta andare sulla sezione sport e dunque sul live di Bodo/Glimt-Inter, oppure direttamente la gara nella home principale se già disponibile. Per chi ancora non è abbonato dovrà prima creare il proprio account.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming. Attraverso il sito o l'app di Prime Video è possibile guardare la partita via telefono, tablet o computer. Basta scegliere Prime e la sezione sport per poi cliccare sulla partita Bodo/Glimt-Inter nella serata di mercoledì.

Come arrivano alla partita le due squadre — Nonostante il campionato norvegese parta solo il prossimo 15 marzo, il Bodo/Glimt è una squadra che negli ultimi anni si è guadagnata il rispetto del calcio europeo. Soprattutto per la sua capacità di fare dell'Aspmyra Stadion un specie di fortino, il cui campo sintetico e le temperature glaciali si sono rivelate più volte un'arma a doppio taglio. Il Manchester City, lo scorso gennaio, lo ha capito a proprie spese. E non solo i Citizens. I Fulmini, nella fase campionato, hanno avuto la meglio anche sull'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Kjetil Knutsen di andare aventi nella competizione e che, ancora una volta. ha dimostrato che contro i norvegesi sono in grado di capovolgere ogni pronostico.

Se in campionato l'Inter la fa da padrona, in Champions League ci si aspettava molto di meglio. La qualificazione ai playoff, arrivata dopo l'inutile successo a Dortmund contro il Borussia, è il frutto di una nuova evidente inferiorità del calcio italiano contro le altre leghe europee. Le 3 sconfitte consecutive contro Arsenal e Liverpool (in casa) e contro l'Atletico Madrid (in Spagna) ne sono la prova. Sconfitte ancora più difficili da digerire dato che i neroazzurri hanno vinto le restanti 5 sfide. Ma ora non è più tempo per pensarci anche perché la sfida di questa sera contro i norvegesi nasconde molte insidie che, ultimamente, hanno fatto male anche alle big europee.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Inter — I padroni di casa si schierano con il loro dinamico 4-3-3, con l'ex conoscenza della Serie A Hauge come riferimento offensivo, insieme a Blomberg e Hogh. L'Inter risponde con il suo modulo collaudato, un 3-5-2 con Pio Esposito e Lautaro Martínez nel ruolo di centravanti.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.