Seconda giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, il Bolivar ospita i venezuelani del La Guaira. I padroni di casa cercano riscatto dopo la sconfitta all'esordio con l'Independiente Rivadavia (1-0), mentre gli ospiti cercano continuità dopo il pari della prima giornata, a reti bianche, col Fluminense. Guarda ora Bolivar-La Guaira GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Bolivar—
Il Bolívar arriva a questo appuntamento con grande voglia di riscatto dopo la sconfitta all’esordio. Nonostante il passo falso iniziale, la squadra boliviana sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano le quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Il dato più impressionante riguarda la fase offensiva: una media di tre gol a partita che evidenzia una squadra capace di creare molte occasioni e concretizzarle con continuità.
Qui La Guaira—
Dall’altra parte, il Deportivo La Guaira si presenta con maggiore serenità dopo un buon avvio nella competizione e una striscia positiva di risultati. La squadra venezuelana è imbattuta nelle ultime cinque gare e si distingue soprattutto per l’organizzazione difensiva e l’equilibrio tattico. I numeri mostrano chiaramente un approccio più prudente rispetto agli avversari: pochi gol segnati, ma anche pochissimi concessi.
Bolivar-La Guaira, probabili formazioni—
BOLIVAR (4-5-1): Lampe; Sagredo, Arreaga, Sagredo, Echeverria; Aleman, Oyola, Matheus, Justiniano, Romero; Cauteruccio.
DEPORTIVO LA GUAIRA (4-3-1-2): Varela, Osio, Rivero, Meza, Perdomo, Ibarra, Casimiro Pena, Gutiérrez, Correa, Caceres, Londono.
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