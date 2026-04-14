Dove vedere Universitario-Coquimbo Unido in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Universitario-Coquimbo Unido: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 04:02)

Poche competizioni hanno lo stesso fascino e prestigio della Copa Libertadores, il massimo che ha da offrire il calcio sudamericano. La seconda giornata della fase a gironi prevede diverse sfide interessanti, tra cui quella tra Universitario e Coquimbo Unido, che si terrà domani 15 aprile alle 04:00 di notte italiana. Scopri come seguire la sfida continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI UNIVERSITARIO-COQUIMBO UNIDO SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Gruppo B della Copa Libertadores è iniziato con tutti pareggi. Il Coquimbo Unido giovedì scorso ha pareggiato contro il Nacional, grazie al gol sul finale di Manuel Fernández. L'Universitario, invece, ha terminato la sua sfida contro il Deportes Tolima a reti bianche. Il prossimo match, quindi, potrebbe rivelarsi decisivo per iniziare a creare i primi dislivelli in classifica. La squadra cilena, campione in carica sul territorio locale, si presenta come grande favorita per la sfida. I peruviani, dal canto loro, imposteranno la partita sul piano fisico e sulla solidità del loro 3-5-2. Nelle nove partite giocate in Perù, l'Universitario ha raccolto 18 punti e si trova al quarto posto in classifica.

Le probabili formazioni di Universitario-Coquimbo Unido — La squadra di casa, come spiegato nei precedenti paragrafi, scende in campo con un modulo particolarmente solido. Una difesa a atre, un folto centrocampo a cinque ed una coppia offensiva composta da Edison Flores e Alex Valera. I cileni, invece, risponderanno con un dinamico 4-3-3, in cui la batteria di attaccanti sarà formata da Cristián Zavala, Nicolás Johansen e Alejandro Azócar.

Universitario (3-5-2): Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores, Alex Valera.

Coquimbo Unido (4-3-3): Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Nicolás Johansen, Alejandro Azócar.