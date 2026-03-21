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Serie A

Bologna-Lazio, dove vedere la sfida in diretta televisiva e streaming LIVE

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Dopo la gara d'andata ed il quarto di finale in Coppa Italia, per la terza ed ultima volta in questa stagione, i due club si ritroveranno faccia a faccia
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Una delle sfide che andrà in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio metterà di fronte il Bologna e la Lazio e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della trentesima giornata della Serie A. La partita, che si disputerà presso lo Stadio Renato Dall'Ara, avrà inizio alle ore 15:00 di domenica 22 marzo, ergo domani. In questa stagione, le due squadre hanno giocato contro due volte: andata di campionato, 1-1 con reti di Isaksen ed Odgaard; quarti di finale di Coppa Italia, vittoria biancoceleste ai calci di rigore.

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    • Bologna-Lazio, dove vedere la partita

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    Entrambe le squadre vogliono conquistare la vittoria per avvicinarsi alla zona Europa ed anche per continuare le rispettive strisce di vittorie consecutive. La gara di domani pomeriggio tra il Bologna e la Lazio si potrà vedere esclusivamente su DAZN sia in diretta televisiva che in streaming.

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    Come arrivano le due squadre alla gara

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    Il Bologna allenato da Vincenzo Italiano, in questo momento, occupa l'ottava posizione in classifica coi suoi 42 punti. Negli ultimi impegni stagionali, i detentori della Coppa Italia hanno giocato in due competizioni differenti: campionato, due vittorie per 0-1 contro Pisa e Sassuolo e sconfitta in casa contro l'Hellas Verona (1-2); Europa League, dove ha staccato il pass per i quarti di finale avendo eliminato la Roma contro cui ha pareggiato 1-1 al Dall'Ara e vinto 3-4 all'Olimpico due giorni fa.

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    Roma, Italia - 19 marzo 2026: Lewis Ferguson del Bologna festeggia dopo la vittoria della sua squadra nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

    La Lazio che ha come tecnico Maurizio Sarri, dal canto suo, si trova sotto ai rossoblù in classifica, quindi è nona, e ha totalizzato due punti in meno rispetto a loro, ovvero 40. Dopo il pareggio a reti bianche in casa del Cagliari, la sconfitta per 2-0 contro il Torino ed aver pareggiato 2-2 la semifinale d'andata della coppa nazionale contro l'Atalanta, i biancocelesti hanno ottenuto due vittorie casalinghe di fila contro Sassuolo (2-1) e Milan (1-0).

    Probabili formazioni

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    Ancora una volta, i Felsinei hanno perso il portiere Skorupski, il quale dovrà stare fuori per 6-8 settimana. Non sarà della gara neanche De Silvestri, mentre ci sono diversi ballottaggi come quello in difesa tra Lucumì ed Heggem e quelli in attacco Orsolini-Bernardeschi e Castro-Dallinga. La Lazio, invece, non avrà a disposizione Provedel (stagione finita), Cataldi, Gigot, Zaccagni e Rovella, mentre sono da valutare Basić e Romagnoli. Quest'ultimo, infatti, è in ballottaggio con Provstgaard, mentre l'altro riguarda Noslin-Pedro.

    BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, N. Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri

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