derbyderbyderby streaming Bournemouth-Aston Villa, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE

Premier League

Bournemouth-Aston Villa, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE

Bournemouth-Aston Villa, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE - immagine 1
I padroni di casa vogliono continuare a lottare per un posto in zona Europa, mentre gli ospiti hanno intenzione di confermare il loro posto tra le prime della classe
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra i match che andranno in scena in questo weekend di calcio figura anche quella tra il Bournemouth e l'Aston Villa e, di seguito, vi forniremo le infortunio sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro il occasione della venticinquesima giornata della Premier League. La sfida, che si svolgerà presso il Vitality Stadium, avrà inizio alle ore 16:00 della giornata odierna. Nel girone d'andata, le due squadre hanno giocato contro nella prima metà di novembre ed i Villans hanno vinto 4-0 grazie alle reti di Buendia, Onana, Barkley e l'attuale attaccante della Roma Malen.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica.

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET.

Bournemouth-Aston Villa, dove vedere l'incontro

—  

Le due squadre punteranno alla vittoria per continuare a lottare per i rispettivi obiettivi stagionali. I padroni di casa vogliono conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico per tenere vive le speranze di raggiungere la zona Europa, mentre gli ospiti hanno intenzione di restare in zona Champions e proveranno ancora a lottare per il titolo. La partita tra il Bournemouth e l'Aston Villa sarà visibile in diretta televisiva sul canale Sky Sport 259 ed in streaming su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Live Streaming
Live Streaming

Come arrivano le due squadre alla gara

—  

Attualmente, il Bournemouth guidato dallo spagnolo Andoni Iraola occupa la il dodicesimo posto nella classifica della massima competizione inglese avendo totalizzato 33 punti, gli stessi che ha il Newcastle. Nelle ultime cinque partite disputate, gli Cherries hanno perso soltanto in FA Cup, dove ha salutato anzitempo la coppa nazionale essendo stato eliminato proprio dai già menzionati Magpies ai calci di rigore. In campionato, invece, ha ottenuto ben tre vittorie, due di queste contro il Tottenham detentore dell'Europa League ed i Campioni d'Inghilterra del Liverpool con lo stesso risultato, ovvero 3-2 e l'altra contro il Wolverhampton (0-2), ed un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Brighton.

Bournemouth-Aston Villa, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
Birmingham, Inghilterra - 1° febbraio 2026: Emiliano Martínez dell'Aston Villa durante la partita contro il Brentford. (Foto di Mark Thompson/Getty Images)

Così come i loro avversari di questo pomeriggio, anche l'Aston Villa ha un tecnico spagnolo e risponde al nome di Unai Emery. La squadra di Birmingham si trova al terzo posto in classifica con 46 punti, a -1 dal Manchester City che è secondo. Negli ultimi impegni stagionali, i Villans hanno perso due partite di campionato giocate in casa contro Everton e Brentford con lo stesso risultato, vale a dire 0-1, e hanno vinto 0-2 in casa del Newcastle. In Europa League, invece, hanno ottenuto due vittorie nelle ultime giornate della league phase battendo Fenerbahçe (0-1) e Salisburgo (3-2).

Probabili formazioni

—  

Causa infortunio, la squadra di casa non potrà contare su Kluivert, Adams, Doak, Soler, Tavernier ed Akinmboni, mentre è in dubbio Brooks. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, non ci saranno gli infortunati Kamara, Tielemans, McGinn, Alysson e García.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrović; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jiménez, Kroupi, Adli; Evanilson. Allenatore: Iraola

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Bogarde; Sancho, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Emery

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Sisal.

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su GoldBet, clicca qui.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Lottomatica.

Leggi anche
Angers-Tolosa, diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis
Triestina-Inter Under 23 streaming gratis: formazioni e diretta tv live

© RIPRODUZIONE RISERVATA