Bournemouth-Aston Villa, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE

I padroni di casa vogliono continuare a lottare per un posto in zona Europa, mentre gli ospiti hanno intenzione di confermare il loro posto tra le prime della classe

Jacopo del Monaco 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 10:33)

Tra i match che andranno in scena in questo weekend di calcio figura anche quella tra il Bournemouth e l'Aston Villa e, di seguito, vi forniremo le infortunio sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro il occasione della venticinquesima giornata della Premier League. La sfida, che si svolgerà presso il Vitality Stadium, avrà inizio alle ore 16:00 della giornata odierna. Nel girone d'andata, le due squadre hanno giocato contro nella prima metà di novembre ed i Villans hanno vinto 4-0 grazie alle reti di Buendia, Onana, Barkley e l'attuale attaccante della Roma Malen.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Bournemouth-Aston Villa, dove vedere l'incontro — Le due squadre punteranno alla vittoria per continuare a lottare per i rispettivi obiettivi stagionali. I padroni di casa vogliono conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico per tenere vive le speranze di raggiungere la zona Europa, mentre gli ospiti hanno intenzione di restare in zona Champions e proveranno ancora a lottare per il titolo. La partita tra il Bournemouth e l'Aston Villa sarà visibile in diretta televisiva sul canale Sky Sport 259 ed in streaming su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano le due squadre alla gara — Attualmente, il Bournemouth guidato dallo spagnolo Andoni Iraola occupa la il dodicesimo posto nella classifica della massima competizione inglese avendo totalizzato 33 punti, gli stessi che ha il Newcastle. Nelle ultime cinque partite disputate, gli Cherries hanno perso soltanto in FA Cup, dove ha salutato anzitempo la coppa nazionale essendo stato eliminato proprio dai già menzionati Magpies ai calci di rigore. In campionato, invece, ha ottenuto ben tre vittorie, due di queste contro il Tottenham detentore dell'Europa League ed i Campioni d'Inghilterra del Liverpool con lo stesso risultato, ovvero 3-2 e l'altra contro il Wolverhampton (0-2), ed un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Brighton.

Così come i loro avversari di questo pomeriggio, anche l'Aston Villa ha un tecnico spagnolo e risponde al nome di Unai Emery. La squadra di Birmingham si trova al terzo posto in classifica con 46 punti, a -1 dal Manchester City che è secondo. Negli ultimi impegni stagionali, i Villans hanno perso due partite di campionato giocate in casa contro Everton e Brentford con lo stesso risultato, vale a dire 0-1, e hanno vinto 0-2 in casa del Newcastle. In Europa League, invece, hanno ottenuto due vittorie nelle ultime giornate della league phase battendo Fenerbahçe (0-1) e Salisburgo (3-2).

Probabili formazioni — Causa infortunio, la squadra di casa non potrà contare su Kluivert, Adams, Doak, Soler, Tavernier ed Akinmboni, mentre è in dubbio Brooks. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, non ci saranno gli infortunati Kamara, Tielemans, McGinn, Alysson e García.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrović; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jiménez, Kroupi, Adli; Evanilson. Allenatore: Iraola

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Bogarde; Sancho, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Emery