Brescia-Lecco: streaming live e diretta gratis del match di Serie C

Union Brescia Lecco formazioni e dove vedere la gara del 28 febbraio 2026

Stefano Sorce 27 febbraio - 18:03

Nel primo pomeriggio di sabato 28 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle 14:30, lo stadio Rigamonti ospita uno scontro diretto che vale tantissimo per la corsa al secondo posto nel Girone A di Serie C: Brescia-Lecco, con il Vicenza che sembra ormai lontano, ma dietro la lotta è apertissima. Union Brescia e Lecco si giocano un piazzamento che può fare la differenza in ottica playoff: migliore posizione, meno pressione e gestione più lucida delle energie nel finale di stagione.

Dove vedere Brescia-Lecco in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La squadra di Corini arriva al derby con qualche problema di organico, ma con una classifica che le sorride. I bresciani hanno mostrato solidità soprattutto in casa, dove riescono a imporre ritmo e intensità. Gli infortuni pesano – l’ultimo in ordine di tempo è De Francesco – ma l’obiettivo è chiaro: blindare il secondo posto e mettere pressione al Lecco. La rosa ha qualità e struttura per farlo, ma servirà una prova di maturità contro un avversario diretto.

Il Lecco di Valente vive invece una fase meno brillante. Nelle ultime sei partite è arrivata una sola vittoria, con diversi pareggi e qualche passo falso di troppo. L’assenza di Sipos, capocannoniere e riferimento offensivo, ha inciso: la squadra ha perso concretezza negli ultimi metri. Nonostante questo, il Lecco resta competitivo e motivato: agganciare il Brescia significherebbe riaprire completamente il discorso secondo posto.

Probabili formazioni di Brescia-Lecco — Union Brescia (3-5-2): Gori; Rizzo, Sorensen, Silvestri; De Maria, Balestrero, Fogliata, Lamesta, Marras; Cazzadori, Crespi.

Lecco (3-4-2-1): Furlan; Rizzo, Battistini, Ferrini; Pellegrino, Metlika, Zanellato, Kritta; Duca, Furrer; Konaté.

