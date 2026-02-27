Serie C, Albinoleffe-Vicenza: diretta live e streaming gratis

AlbinoLeffe e Vicenza si sfidano sabato 28 febbraio 2026 alle 14:30

Stefano Sorce 27 febbraio - 17:53

Nel primo pomeriggio di sabato 28 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato alle 14:30, si gioca Albinoleffe-Vicenza in una sfida che può dire molto sul destino di entrambe. Non è una gara qualunque. Per il Lane è la prima tappa di un trittico ravvicinato e l’obiettivo è chiaro: continuare a correre senza voltarsi indietro. La vetta si difende con continuità, non con le parole. Ogni punto lasciato per strada può riaprire giochi che i biancorossi vogliono chiudere il prima possibile.

Dove vedere Albinoleffe-Vicenza in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.

Il momento dell’Albinoleffe — I bergamaschi arrivano alla gara in una fase positiva. Nelle ultime settimane la squadra ha ritrovato compattezza, equilibrio tra i reparti e maggiore continuità nelle prestazioni. La classifica impone attenzione, ma l’atteggiamento è cambiato: meno errori individuali, più organizzazione e maggiore concretezza nelle partite casalinghe. Contro la capolista servirà una prova di personalità, ma il momento suggerisce che l’AlbinoLeffe non scenderà in campo solo per difendersi. In casa, infatti, la squadra ha mostrato solidità e capacità di restare dentro le partite fino all’ultimo minuto.

Il momento del Vicenza — Il Vicenza continua a guidare il girone con autorità. La squadra di Fabio Gallo ha costruito la propria stagione su organizzazione, qualità e mentalità vincente. Nelle ultime gare i biancorossi hanno dimostrato di saper gestire anche le partite più sporche, mantenendo lucidità nei momenti chiave. Il gruppo è quasi al completo e la consapevolezza è alta: per restare davanti bisogna continuare a correre. La trasferta di Zanica rappresenta un test importante. Se il Vicenza vuole mandare un messaggio definitivo alle inseguitrici, è in queste gare che deve dimostrare maturità e fame.

Probabili formazioni di Albinoleffe-Vicenza — L’Albinoleffe dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando su densità a centrocampo e ripartenze rapide. Baldi tra i pali; difesa a tre con Sciacca, Potop e Sottini. Sulle corsie Garattoni e Ambrosini, mentre in mezzo Lombardi, Mandelli e Parlati garantiranno corsa e inserimenti. Davanti la coppia Sali–De Paoli.

Il Vicenza risponde con lo stesso sistema, un 3-5-2 fluido e offensivo. Gagno in porta; retroguardia con Cuomo, Leverbe e Sandon. Esterni Caferri e Costa, con Zonta, Carraro e Alessio a gestire ritmo e qualità in mezzo. In attacco Morra e Stückler.

Albinoleffe (3-5-2): Baldi; Sciacca, Potop, Sottini; Garattoni, Lombardi, Mandelli, Parlati, Ambrosini; Sali, De Paoli.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Alessio, Costa; Morra, Stückler.

