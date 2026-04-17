Dove vedere Bristol-Norwich in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Bristol-Norwich: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 16:02)

Bristol City-Norwich si gioca sabato 18 aprile alle 16:00 all’Ashton Gate, in una sfida interessante per gli equilibri della Championship. I padroni di casa vogliono dare continuità ai risultati recenti, mentre il Norwich cerca riscatto dopo l’ultimo passo falso. È una gara che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BRISTOL-NORWICH SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Bristol City arriva da un pareggio a reti inviolate contro il Queens Park Rangers, una gara in cui ha mostrato buona organizzazione ma poca incisività sotto porta. La squadra resta comunque competitiva e ha dimostrato negli scontri diretti di sapersi esaltare, soprattutto contro avversari di pari livello. Con il ritorno di Roy Hodgson in panchina il Bristol non ha ancora perso una partita e si prepara ad un match in cui ci arriva da favorito.

Il Norwich alterna prestazioni convincenti a battute d’arresto. Dopo due successi consecutivi in trasferta, è arrivata una sconfitta interna che ha frenato l’entusiasmo. La squadra ha qualità offensive interessanti ma deve trovare maggiore continuità, soprattutto nei momenti chiave della partita.

Le probabili formazioni di Bristol-Norwich — Bristol e Norwich scendono in campo con lo stesso modulo, un 4-2-3-1 che prevede una sola punta ed un tridente offensivo a supporto. I padroni di casa si affidano ai gol di Riis, mentre gli ospiti contano sull'imprevedibilità delle ali, che daranno una spinta in più a Toure, cercando di indirizzarlo verso la via della rete.

Bristol City (4-2-3-1): Vítek; McCrorie, Eile, Borges, Pring; Morsy, Randell; Sykes, Twine, Armstrong; Riis

Norwich (4-2-3-1): Kovacevic; Stacey, Darling, Córdoba, Fisher; Mattsson, Field; McLean, Slimane, Ahmed; Toure