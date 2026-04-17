Bristol City-Norwich si gioca sabato 18 aprile alle 16:00 all’Ashton Gate, in una sfida interessante per gli equilibri della Championship. I padroni di casa vogliono dare continuità ai risultati recenti, mentre il Norwich cerca riscatto dopo l’ultimo passo falso. È una gara che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BRISTOL-NORWICH SU BET365
Lo streaming live
Bristol-Norwich, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Bristol-Norwich in diretta TV e streaming gratis—
Bristol-Norwich sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Bristol City arriva da un pareggio a reti inviolate contro il Queens Park Rangers, una gara in cui ha mostrato buona organizzazione ma poca incisività sotto porta. La squadra resta comunque competitiva e ha dimostrato negli scontri diretti di sapersi esaltare, soprattutto contro avversari di pari livello. Con il ritorno di Roy Hodgson in panchina il Bristol non ha ancora perso una partita e si prepara ad un match in cui ci arriva da favorito.
Il Norwich alterna prestazioni convincenti a battute d’arresto. Dopo due successi consecutivi in trasferta, è arrivata una sconfitta interna che ha frenato l’entusiasmo. La squadra ha qualità offensive interessanti ma deve trovare maggiore continuità, soprattutto nei momenti chiave della partita.
Le probabili formazioni di Bristol-Norwich—
Bristol e Norwich scendono in campo con lo stesso modulo, un 4-2-3-1 che prevede una sola punta ed un tridente offensivo a supporto. I padroni di casa si affidano ai gol di Riis, mentre gli ospiti contano sull'imprevedibilità delle ali, che daranno una spinta in più a Toure, cercando di indirizzarlo verso la via della rete.
Bristol City (4-2-3-1): Vítek; McCrorie, Eile, Borges, Pring; Morsy, Randell; Sykes, Twine, Armstrong; Riis
Norwich (4-2-3-1): Kovacevic; Stacey, Darling, Córdoba, Fisher; Mattsson, Field; McLean, Slimane, Ahmed; Toure
© RIPRODUZIONE RISERVATA