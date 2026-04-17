Dove vedere Hull City-Birmingham in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Hull City-Birmingham: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 16:02)

Hull City-Birmingham è in programma sabato 18 aprile alle 16:00 e rappresenta un crocevia importante soprattutto per i padroni di casa, ancora in piena corsa playoff per la Championship. Gli ospiti, invece, cercano continuità per chiudere al meglio la stagione e avvicinarsi alla parte sinistra della classifica. Scopri come seguire la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI HULL CITY-BIRMINGHAM SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Hull sta attraversando una fase complicata, con pochi successi nelle ultime settimane che hanno rallentato la rincorsa playoff. L’ultima sconfitta ha evidenziato alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. Nonostante ciò, la squadra resta in zona utile e ha ancora margine per difendere la posizione. Il Birmingham arriva da una vittoria importante che ha interrotto una serie negativa. La squadra ha mostrato segnali di ripresa, ma il rendimento lontano da casa continua a rappresentare un limite evidente. Trovare continuità in trasferta sarà fondamentale per dare valore al recente successo.

Le probabili formazioni di Hull City-Birmingham — Hull City e Birmingham si presentano alla sfida con lo stesso modulo, solido e che rispecchia le caratteristiche tecniche delle due formazioni. I padroni di casa vedono in Hadziahmetovic il motore della squadra mentre McBurnie occuperà la zolla del centravanti. Il Birmingham, invece, affiderà le chiavi dell'attacco molto probabilmente a Priske, che sarà supportato da un folto centrocampo in cui spiccano Wagner e Vicente.

Hull City (4-5-1): Pandur; McNair, Ajayi, Egan, Coyle; Gyabi, Hadziahmetovic, Gelhardt, Crooks, Millar; McBurnie

Birmingham (4-5-1): Beadle; Osayi-Samuel, Neumann, Klarer, Wagner; Solis, Iwata, Vicente, Stansfield, Osman; Priske