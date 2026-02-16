Dove vedere Bristol-Wrexham in diretta TV e streaming gratis

Martedì 17 febbraio c'è ancora la Championship, dopo un intenso fine settimana. La gara in questione è quella tra Bristol e Wrexham, impegnate a recuperare la trentaduesima giornata di campionato. Fischio d'inizio previsto alle 21:00. Continua a leggere l'articolo e come non perdere quest'avvincente sfida in chiave playoff.
Lo streaming live
Il momento delle due squadre—
Con i playoff sempre più vicini, ogni punto è essenziale. Dalla terza alla sesta, finito il campionato, si giocheranno l'accesso in Premier League e verranno promosse insieme alle prime due. Tra le squadre in lotta, ci sono proprio Bristol e Wrexham, che si daranno battaglia per non perdere il treno promozione. Il Wrexham conta 47 punti, uno solo in meno al Derby County che occupa l'ultima posizione valida per accedere ai playoff. Il Bristol, invece, ne ha 46. Entrambe le squadre si presentano con un trend di risultati altalenante: le due formazioni, nelle ultime cinque partite, hanno strappato due vittorie, due pareggi e rimediato una sconfitta.
Le probabili formazioni di Bristol-Wrexham—
Le due squadre scendono in campo con lo stesso modulo. Difesa a tre, zona nevralgica del campo coperta da un folta linea di centrocampisti e ben tre riferimenti nel reparto avanzato.
Bristol City (3-4-3): Vitek; Tanner, Dickie, Atkinson; McCrorie, S. Morsy, Randell, N. Borges; Burgzorg, Riis, Spago
Wrexham (3-4-3) Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Longman, Sheaf, O'Brien, Thomason; Windass, Smith, Rathbone
