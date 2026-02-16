derbyderbyderby streaming Charlton-Portsmouth, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Charlton-Portsmouth, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Club Brugge Gent pronostico
Non perdere Charlton-Portsmouth: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Il 17 febbraio alle 20:45 è in programma il recupero della diciannovesima giornata di campionato tra Charlton e Portsmouth. La sfida, chiave nella zona salvezza, si annovera tra gli appuntamenti più avvincenti della settimana nel calcio inglese. Per scoprire come non perdere la sfida, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Charlton-Portsmouth in streaming gratis

Guarda ora Charlton-Portsmouth GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Charlton-Portsmouth in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Charlton-Portsmouth sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Charlton-Portsmouth in diretta TV e streaming gratis

—  

Charlton-Portsmouth sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Charlton-Portsmouth sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Dall'inizio del nuovo anno il Charlton è riuscito a compiere un importante scatto salvezza, allontanandosi dalla zona che scotta. Sta tenendo un buon trend di risultati: ha strappato due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate di Championship. Numeri che fanno dei padroni di casa i favoriti per questa sfida. Dall'altro lato infatti c'è il Portsmouth che si presenta alla sfida con due sconfitte di seguito rimediate contro Preston e Sheffield United. Qualora non dovesse ottenere punti, il Portsmouth rischierebbe di concludere la prossima giornata in terzultima posizione, dato che ha un solo punto in più del Leicester al momento.

    Le probabili formazioni di Charlton-Portsmouth

    —  

    I padroni di casa si schierano con una difesa a tre, un folto centrocampo e due trequartisti al sostegno di Dykes, unico riferimento offensivo. Gli ospiti rispondono con un dinamico 4-3-2-1 in cui Bishop sarà coadiuvato da Swift e Alli.

    Charlton Athletic (3-4-2-1): Kaminski; Ramsay, Jones, Bell; Clarke, Coady, Docherty, Chambers; Carey, Campbell; Dykes

    Portsmouth (4-3-2-1-): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Brown, Swift, Alli; Bishop

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

     

    Leggi anche
    Galatasaray-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
    Dep.Riestra-Newell’s: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA