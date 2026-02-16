Dove vedere Charlton-Portsmouth in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Charlton-Portsmouth: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Il 17 febbraio alle 20:45 è in programma il recupero della diciannovesima giornata di campionato tra Charlton e Portsmouth. La sfida, chiave nella zona salvezza, si annovera tra gli appuntamenti più avvincenti della settimana nel calcio inglese. Per scoprire come non perdere la sfida, continua a leggere l'articolo.

Il momento delle due squadre — Dall'inizio del nuovo anno il Charlton è riuscito a compiere un importante scatto salvezza, allontanandosi dalla zona che scotta. Sta tenendo un buon trend di risultati: ha strappato due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate di Championship. Numeri che fanno dei padroni di casa i favoriti per questa sfida. Dall'altro lato infatti c'è il Portsmouth che si presenta alla sfida con due sconfitte di seguito rimediate contro Preston e Sheffield United. Qualora non dovesse ottenere punti, il Portsmouth rischierebbe di concludere la prossima giornata in terzultima posizione, dato che ha un solo punto in più del Leicester al momento.

Le probabili formazioni di Charlton-Portsmouth — I padroni di casa si schierano con una difesa a tre, un folto centrocampo e due trequartisti al sostegno di Dykes, unico riferimento offensivo. Gli ospiti rispondono con un dinamico 4-3-2-1 in cui Bishop sarà coadiuvato da Swift e Alli.

Charlton Athletic (3-4-2-1): Kaminski; Ramsay, Jones, Bell; Clarke, Coady, Docherty, Chambers; Carey, Campbell; Dykes

Portsmouth (4-3-2-1-): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Brown, Swift, Alli; Bishop