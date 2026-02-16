Galatasaray-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Le due squadre vogliono iniziare la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea con il piede giusto

Jacopo del Monaco 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 18:32)

Nella giornata di domani la Champions League tornerà in scena e tra i match figura anche quello tra il Galatasaray e la Juventus e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata dei Play-off valevoli un posto agli ottavi di finale. L'incontro avrà inizio alle ore 18:45, si disputerà presso il Rams Park Stadyum di Istanbul e l'arbitro sarà l'olandese Danny Makkelie.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Galatasaray-Juventus, dove vedere la gara — La sfida di domani sera può essere importante per questo turno della massima competizione europea, visto che mette in palio un posto per gli ottavi di finale. La gara di domani che metterà di fronte il Galatasaray e la Juventus sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. La diretta streaming della gara, invece, si potrà vedere grazie a Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club alla sfida — Il Galatasaray, capolista della Süper Lig con 55 punti, ha terminato la league phase della massima competizione europea alla ventesima posizione avendo totalizzato 10 punti in otto partite. Dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Manchester City, la squadra giallorossa allenata da Okan Buruk ha ottenuto quattro vittorie a livello nazionale, di cui una in coppa contro İstanbulspor (3-1) e tre in campionato contro Kayserispor (4-0), Rizespor (0-3) ed Eyüpspor per 5-1 con tanto di tripletta dell'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi.

La Juventus allenata da Luciano Spalletti, dal canto suo, occupa la quinta posizione in Serie A con 46 punti, mentre in Champions League ha chiuso la sua league phase al tredicesimo posto e con 13 punti totalizzati. Negli ultimi cinque impegni stagionali, la squadra bianconera ha giocato in tre competizioni differenti: a livello internazionale ha affrontato in Monaco pareggiando 0-0; Coppa Italia, sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta ed eliminazione ai quarti di finale; campionato, vittoria in casa del Parma (1-4), pareggio per 2-2 contro la Lazio e sconfitta, tra mille polemiche, a San Siro contro l'Inter (3-2).

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la squadra turca dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare, in cui troviamo due ex calciatori del Napoli come Victor Osimhen e Noa Lang. Per quanto riguarda i bianconeri, invece, vanno valutate le condizioni fisiche di Thuram, che ha saltato la sfida contro l'Inter, e non ci saranno gli infortunati Vlahović, David e Milik.

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakir; Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jacobs; G. Sara, Lemina; B. Yılmaz, Gündoğan, Noa Lang; Osimhen. Allenatore: Buruk

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceição, Yıldız; Openda. Allenatore: Spalletti