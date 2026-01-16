Dove vedere Brooklyn Nets-Chicago Bulls in diretta TV e streaming gratis

Brooklyn Nets-Chicago Bulls sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro , si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

I Chicago Bulls si presentano favoriti per questa sfida. Sono al decimo posto ed hanno strappato 19 vittorie in stagione, quasi la metà delle partite disputate, 40. Nelle ultime dieci partite hanno uno storico di 4-6, risultato non esaltante, ma che comunque permette di approcciare nel modo giusto contro dei Nets che invece sono alle prese con uno dei momenti più delicati della stagione. Infatti, nelle ultime dieci ne hanno vinto soltanto due e sono al terzultimo posto: soltanto Washington e Indiana stanno facendo peggio ad Est. Risultati, da entrambe le parti, che renderanno il match intenso, sopratutto dato che non ci sta una squadra nettamente favorita.