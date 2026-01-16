derbyderbyderby streaming Brooklyn Nets-Chicago Bulls, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Brooklyn Nets-Chicago Bulls, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Brooklyn Nets-Chicago Bulls, scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

La sfida tra Brooklyn Nets è Chicago Bulls è tra le più delicate del prossimo turno di NBA. Il match, che si terrà al Barclays Center di Brooklyn, è in programma sabato 17 gennaio alle 01:30 ora italiana. Match tra due squadre che non godono di uno straordinario momento di forma, specialmente i Nets che non vincono da ben cinque partite di fila.

Dove vedere Brooklyn Nets-Chicago Bulls in diretta TV e streaming gratis

Brooklyn Nets-Chicago Bulls sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Brooklyn Nets-Chicago Bulls sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    I Chicago Bulls si presentano favoriti per questa sfida. Sono al decimo posto ed hanno strappato 19 vittorie in stagione, quasi la metà delle partite disputate, 40. Nelle ultime dieci partite hanno uno storico di 4-6, risultato non esaltante, ma che comunque permette di approcciare nel modo giusto contro dei Nets che invece sono alle prese con uno dei momenti più delicati della stagione. Infatti, nelle ultime dieci ne hanno vinto soltanto due e sono al terzultimo posto: soltanto Washington e Indiana stanno facendo peggio ad Est. Risultati, da entrambe le parti, che renderanno il match intenso, sopratutto dato che non ci sta una squadra nettamente favorita.

    I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Chicago Bulls

    Brooklyn Nets in campo con lo stesso quintetto delle ultime sfide, a meno che il coach non decida di pescare jolly dalla panchina per provare a invertire il trend di risultati negativi. Bulls, invece, ancora con Vucevic riferimento offensivo, coadiuvato da Smith e Buzelis.

    Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin 

    Chicago Bulls: I. Okoro, J. Smith, N. Vucevic, M. Buzelis, T. Jones. 

