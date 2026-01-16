derbyderbyderby streaming Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sabato 17 gennaio alle 01:00 italiane scendono in campo Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers. Sfida molto sentita e delicata in Eastern Conference, in cui si contenderanno la vittoria due squadre molto vicine in classifica e separate da appena una vittoria. Questo match pesa tanto e vale altrettanto.

Dove vedere Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis

—  

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    I Philadelphia 76ers sono riusciti a risollevare le sorti della loro stagione. Dopo un inizio difficile la franchigia è riuscita ad inanellare successi e adesso è al quinto posto, blocco che permetterebbe l'accesso diretto ai playoff senza passare per la porta dei play-in. La stagione comunque è ancora lunga e staremo a vedere se Embiid e compagni riusciranno a tenere questa velocità anche dopo l'All Star Game, da sempre uno spartiacque della stagione. I Cleveland Cavaliers, dal canto loro, non sono performanti come lo scorso anno ma hanno comunque all'attivo 23 vittorie, un bottino soddisfacente che permette di navigare nella zona medio alta della classifica. In questa sfida non c'è un vero e proprio favorito: sarà senz'altro lo spettacolo a fare padrone nel corso dei minuti di gioco.

    I probabili quintetti di Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers

    —  

    Mitchell e Garland sono gli uomini chiave del quintetto di partenza dei Cleveland Cavaliers. Dall'altro lato c'è un binomio altrettanto in salute e con tanti punti nelle mani, composto da Embiid e Maxey, quest'ultimo tra i più in forma dell'intero quintetto.

    Philadelphia 76ers: D. Barlow, P. George, J. Embiid, V. Edgecombe, T. Maxey. 

    Cleveland Cavaliers: D. Wade, E. Mobley, J. Allen, D. Mitchell, D. Garland.

