Non perdere Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Indiana Pacers e New Orleans Pelicans si sfidano sabato, 17 gennaio, alle 01:00 ora italiana. Il match mette sul parquet una di fronte l'altra le ultime due squadre della Eastern e Western Conference. Ad Est i Pacers hanno ottenuto 9 vittorie su 41 partite giocate, mentre i Pelicans hanno appena toccato il tetto delle dieci vittorie.

Dove vedere Indiana Pacers-New Orleans Pelicans in diretta TV e streaming gratis

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Indiana Pacers-New Orleans Pelicans sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Gli Indiana Pacers sono l'unica franchigia di tutta la Lega che non ha ancora toccato il tetto delle dieci vittorie. È ferma a 9 in 41 partite giocate, praticamente metà stagione. Lontani, lontanissimi sono i play-in, nonostante i Pacers abbiano giocato neanche 12 mesi fa la finale di NBA contro gli Oklahoma City Thunder. Hanno vinto 3 partite nelle ultime dieci sfide disputate, risultato analogo ai loro avversari, i Pelicans, che addirittura sono stati in grado di fare di peggio: lo storico delle ultime 10 racconta un 2-8 davvero poco incoraggiante. Sarà una sfida delicata, intensa, in cui si affrontano due delle squadre che peggio stanno rendendo in questa stagione.

    I probabili quintetti di Indiana Pacers-New Orleans Pelicans

    I Pacers scendono in campo con Siakam uomo chiave del quintetto, anche se è mancato spesso l'aiuto del supporting cast nei momenti decisivi fin qui. Pelicans invece affidano le redini dell'attacco a Williamson, tra gli uomini più decisivi sotto canestro del roster in questa stagione.

    Indiana Pacers: J. Furphy, P. Siakam, J. Huff, B. Mathurin, A. Nembhard.

    New Orleans Pelicans: S. Bey, Z. Williamson, D. Queen, T. Murphy, J. Fears 

