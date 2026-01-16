Non perdere Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 16 gennaio - 01:00

Indiana Pacers e New Orleans Pelicans si sfidano sabato, 17 gennaio, alle 01:00 ora italiana. Il match mette sul parquet una di fronte l'altra le ultime due squadre della Eastern e Western Conference. Ad Est i Pacers hanno ottenuto 9 vittorie su 41 partite giocate, mentre i Pelicans hanno appena toccato il tetto delle dieci vittorie.

Dove vedere Indiana Pacers-New Orleans Pelicans in diretta TV e streaming gratis

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Indiana Pacers-New Orleans Pelicans sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Gli Indiana Pacers sono l'unica franchigia di tutta la Lega che non ha ancora toccato il tetto delle dieci vittorie. È ferma a 9 in 41 partite giocate, praticamente metà stagione. Lontani, lontanissimi sono i play-in, nonostante i Pacers abbiano giocato neanche 12 mesi fa la finale di NBA contro gli Oklahoma City Thunder. Hanno vinto 3 partite nelle ultime dieci sfide disputate, risultato analogo ai loro avversari, i Pelicans, che addirittura sono stati in grado di fare di peggio: lo storico delle ultime 10 racconta un 2-8 davvero poco incoraggiante. Sarà una sfida delicata, intensa, in cui si affrontano due delle squadre che peggio stanno rendendo in questa stagione.

I probabili quintetti di Indiana Pacers-New Orleans Pelicans — I Pacers scendono in campo con Siakam uomo chiave del quintetto, anche se è mancato spesso l'aiuto del supporting cast nei momenti decisivi fin qui. Pelicans invece affidano le redini dell'attacco a Williamson, tra gli uomini più decisivi sotto canestro del roster in questa stagione.

Indiana Pacers: J. Furphy, P. Siakam, J. Huff, B. Mathurin, A. Nembhard.

New Orleans Pelicans: S. Bey, Z. Williamson, D. Queen, T. Murphy, J. Fears