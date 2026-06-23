L'erba spesso non concede seconde possibilità. Per Jenson Brooksby, il primo turno dell'ATP di Eastbourne rappresenta molto più di una semplice partita: è l'occasione per interrompere un periodo estremamente complicato e ritrovare quelle certezze che lo avevano portato tra i giovani più interessanti del circuito. Martedì 23 giugno 2026 il tennista statunitense affronterà Aleksandar Vukic, avversario che negli ultimi mesi ha mostrato maggiore continuità e che arriva in Inghilterra con la concreta possibilità di sfruttare il momento difficile del suo rivale. Un confronto che mette di fronte due giocatori separati da pochi posti nel ranking, ma da sensazioni molto diverse. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BROOKSBY-VUKIC CLICCA SU BET365.

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