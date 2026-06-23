Il primo turno dell'ATP di Eastbourne propone il confronto tra Jenson Brooksby e Aleksandar Vukic
L'erba spesso non concede seconde possibilità. Per Jenson Brooksby, il primo turno dell'ATP di Eastbourne rappresenta molto più di una semplice partita: è l'occasione per interrompere un periodo estremamente complicato e ritrovare quelle certezze che lo avevano portato tra i giovani più interessanti del circuito. Martedì 23 giugno 2026 il tennista statunitense affronterà Aleksandar Vukic, avversario che negli ultimi mesi ha mostrato maggiore continuità e che arriva in Inghilterra con la concreta possibilità di sfruttare il momento difficile del suo rivale. Un confronto che mette di fronte due giocatori separati da pochi posti nel ranking, ma da sensazioni molto diverse. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BROOKSBY-VUKIC CLICCA SU BET365.
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Il momento di Jenson Brooksby
I numeri delle ultime settimane raccontano una fase decisamente delicata per Brooksby. Lo statunitense ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime dieci partite disputate, una statistica sorprendente per un giocatore che in passato aveva dimostrato di poter competere ad alto livello nel circuito ATP.
Le difficoltà emergono soprattutto nei momenti chiave degli incontri. La bassa percentuale di set conquistati e le numerose sconfitte maturate in due set evidenziano una mancanza di continuità che finora gli ha impedito di invertire la rotta.
Eastbourne potrebbe però rappresentare un'opportunità per voltare pagina, soprattutto considerando che sull'erba il suo tennis fatto di variazioni e cambi di ritmo può diventare particolarmente efficace.
Il momento di Aleksandar Vukic
L'australiano arriva all'appuntamento con maggiore serenità. Pur non vivendo il miglior periodo della propria carriera, Vukic ha mostrato una solidità superiore rispetto al suo avversario e sembra attraversare una fase più stabile dal punto di vista dei risultati.
L'erba è una superficie che valorizza il suo servizio e la sua capacità di prendere rapidamente l'iniziativa negli scambi. Proprio queste caratteristiche potrebbero rivelarsi determinanti contro un Brooksby ancora alla ricerca della migliore condizione.
La possibilità di affrontare un avversario in difficoltà rappresenta inoltre un'occasione importante per provare a costruire un percorso interessante nel torneo britannico.
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