Indiana Pacers e i Chicago Bulls, una sfida abbastanza equilibrata, almeno sulla carta, considerando la stagione deludente per entrambe le compagini, fuori da qualsiasi discorso play-in e play-off, motivo per cui proveranno ad onorare la regular season fino alla fine.

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, dal canto loro, vivono una stagione un po’ altalenante. Hanno momenti in cui riescono a esprimere un buon basket offensivo, ma anche loro faticano a mantenere una difesa stabile per tutti i quaranta minuti. Proprio per questo le loro partite tendono spesso a essere combattute e con punteggi abbastanza alti.sono una squadra che gioca a ritmi alti e punta molto sull’attacco, ma spesso paga qualcosa in termini di solidità difensiva. Quando riescono a correre in campo aperto e a trovare ritmo al tiro, diventano pericolosi per chiunque, però la continuità non è sempre il loro punto forte e questo li rende vulnerabili contro avversari organizzati.

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