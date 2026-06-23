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Il momento di Román Andrés Burruchaga

Il figlio d'arte argentino continua il proprio percorso di crescita nel circuito ATP con risultati alterni ma incoraggianti. Le quattro vittorie ottenute nelle ultime dieci partite non raccontano completamente il valore delle sue prestazioni, spesso arrivate contro avversari di buon livello.

Particolarmente significativa è stata la vittoria contro Sebastián Báez al Roland Garros, risultato che ha confermato la sua capacità di competere contro giocatori stabilmente presenti nella parte alta del ranking mondiale.

Burruchaga possiede un tennis solido da fondo campo e una buona attitudine alla lotta. Anche quando incontra difficoltà, raramente esce dalle partite senza combattere fino all'ultimo game.

Il momento di Arthur Fery

Arthur Fery arriva a Eastbourne con fiducia e con risultati che giustificano il suo ruolo di favorito. Le sei vittorie ottenute nelle ultime dieci partite testimoniano una crescita costante e una maggiore continuità rispetto al suo avversario.

Nelle recenti competizioni sull'erba ha mostrato particolare efficacia al servizio, fondamentale che su questa superficie diventa spesso determinante. La capacità di ottenere punti rapidi e di proteggere i propri turni di battuta rappresenta una delle principali armi del suo repertorio.

Giocare davanti al pubblico inglese costituisce inoltre un vantaggio ulteriore per un giocatore che sembra trovarsi particolarmente a proprio agio nei tornei disputati in patria.

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