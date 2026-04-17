Lo streaming gratis della gara Carpi-Forlì: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 07:56)

Il Girone B di Serie C propone una sfida equilibrata in chiave salvezza: Carpi-Forlì, in programma sabato 18 aprile alle ore 20:30. Il Carpi, tredicesimo con 37 punti, cerca un successo per aumentare il margine sulla zona calda, mentre il Forlì, quindicesimo a quota 36 punti, punta a ottenere un risultato positivo per allontanarsi dalle posizioni più pericolose della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Carpi, allenato da Stefano Cassani, si presenta con un 3-4-2-1 ben organizzato, pronto a sfruttare la qualità tra le linee e la spinta degli esterni. Cortesi e Casarini agiranno alle spalle di Sall, con il compito di creare occasioni e mettere pressione alla difesa avversaria. Con 37 punti, i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato prezioso.

Il Forlì, guidato da Alessandro Miramari, risponde con un 4-3-2-1 equilibrato, che punta sulla solidità del centrocampo e sulle giocate dei trequartisti. Franzolini e Farinelli supporteranno Manuzzi, cercando di rendersi pericolosi e sfruttare le occasioni a disposizione. Con 36 punti, gli ospiti cercano punti fondamentali per la corsa salvezza.

Le probabili formazioni di Carpi-Forlì — Ci si attende una partita combattuta e molto equilibrata, con il Carpi che proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo e la qualità dei suoi uomini offensivi, mentre il Forlì cercherà di difendersi con ordine e colpire in contropiede. La gestione dei momenti chiave e la capacità di concretizzare le occasioni potrebbero risultare decisive in una sfida così delicata.

Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani

Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macri, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari