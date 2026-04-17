Lo streaming gratis della gara Ravenna-Vis Pesaro: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 07:46)

Il Girone B di Serie C propone una sfida di alta classifica: Ravenna-Vis Pesaro, in programma sabato 18 aprile alle ore 20:30. Il Ravenna, terzo con 70 punti, è in piena corsa per le posizioni di vertice e punta a consolidare il piazzamento playoff, mentre la Vis Pesaro, settima a quota 46 punti, cerca un risultato importante per restare agganciata alla zona alta della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Ravenna, allenato da Marco Marchionni, si presenta con un 3-5-2 solido e propositivo, capace di costruire gioco attraverso il centrocampo e sfruttare le corsie laterali. Spini e Luciani saranno i riferimenti offensivi, chiamati a concretizzare le occasioni e a mantenere alta la pressione in zona gol.

La Vis Pesaro, guidata da Roberto Stellone, risponde con un 3-4-1-2 equilibrato, puntando sulla qualità tra le linee e sulla compattezza difensiva. Stabile e Nicastro formeranno la coppia offensiva, supportati da Paola alle loro spalle, con l’obiettivo di rendersi pericolosi in transizione.

Le probabili formazioni di Ravenna-Vis Pesaro — Ci si attende una partita intensa e combattuta, con il Ravenna pronto a fare la gara sfruttando il fattore campo e la qualità del centrocampo, mentre la Vis Pesaro cercherà di restare compatta e colpire in ripartenza. In una sfida così importante per la zona alta della classifica, la gestione dei dettagli e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive.

Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone