Lo streaming gratis della gara Pineto-Arezzo: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 07:32)

Il Girone B di Serie C propone una sfida di alta classifica: Pineto-Arezzo, in programma sabato 18 aprile alle ore 20:30. Il Pineto, sesto con 50 punti, punta a consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre l’Arezzo, secondo a quota 74 punti, cerca un successo per continuare la corsa verso la promozione diretta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Pineto-Arezzo in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming su BET365. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Pineto-Arezzo nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Pineto, allenato da Ivan Tisci, si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato, pronto a sfruttare la qualità dei trequartisti e la solidità del doppio mediano. Bruzzaniti, Schirone e Pellegrino agiranno alle spalle di D’Andrea, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

L’Arezzo, guidato da Cristian Bucchi, risponde con un 4-3-2-1 ben organizzato, puntando su qualità e inserimenti tra le linee. Pattarello e Tavernelli supporteranno Cianci, cercando di rendere pericolosa la squadra in fase offensiva e mantenere alto il ritmo della gara. Con 74 punti, gli ospiti vogliono continuare la loro corsa verso la promozione.

Le probabili formazioni di Pineto-Arezzo — Ci si attende una partita intensa e di alto livello, con il Pineto pronto a sfruttare il fattore campo e a costruire gioco con pazienza, mentre l’Arezzo cercherà di imporre la propria qualità tecnica e colpire con inserimenti e verticalizzazioni. In un confronto tra due squadre così competitive, la concretezza sotto porta e la gestione dei momenti chiave saranno determinanti.

Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci

Arezzo (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi