Il girone C di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Casarano e Monopoli si affrontano sabato 1 novembre alle ore 14:30 in una sfida equilibrata, tra due squadre che puntano a confermare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Casarano-Monopoli in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365
Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore
Cercare “Casarano-Monopoli” nella sezione Live Streaming
Il momento delle due squadre—
Il Casarano arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione tra le prime della classifica. La squadra di mister Giacomarro punta a sfruttare la fase offensiva e il dinamismo dei propri giocatori per fare la differenza. In classifica, il Casarano è quinto con 18 punti, davanti al Monopoli per differenza reti.
Il Monopoli, dal canto suo, cerca continuità dopo un periodo positivo. La squadra di mister Di Costanzo è pronta a fare la partita con ordine e precisione, cercando di capitalizzare le occasioni create. Il Monopoli è sesto con 18 punti, e un successo in trasferta potrebbe permetterle di agganciare o superare gli avversari diretti.
Le probabili formazioni di Casarano-Monopoli—
Gli allenatori puntano su equilibrio e compattezza, con attenzione alla fase offensiva e difensiva. Casarano dovrebbe confermare un 4-3-3 aggressivo, mentre Monopoli si affida a un 4-2-3-1 più accorto, cercando di gestire i momenti della partita e sfruttare le ripartenze.
Casarano (4-3-3): Nobile, Santoro, Rizzo, Di Stefano, Giacomini, Caputo, Manfreda, Pugliese, Conte, Foti, Marino. Allenatore: Francesco Giacomarro
Monopoli (4-2-3-1): Tonti, De Lucia, Ferri, Colombo, Sforzini, Di Matteo, Bianchi, Mancini, Rossi, Conti, Esposito. Allenatore: Giovanni Di Costanzo
Non perdere l’occasione di seguire Casarano-Monopoli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Casarano-Monopoli in streaming live gratis su Bet365.
