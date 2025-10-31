Grande attesa per l'incontro Casarano-Monopoli di Serie C: scopri dove poter vedere la diretta tv live della partita in streaming gratis con Bet365

Carmine Panarella 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 09:16)

Il girone C di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Casarano e Monopoli si affrontano sabato 1 novembre alle ore 14:30 in una sfida equilibrata, tra due squadre che puntano a confermare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Casarano-Monopoli in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Casarano-Monopoli in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Casarano-Monopoli” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Casarano arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione tra le prime della classifica. La squadra di mister Giacomarro punta a sfruttare la fase offensiva e il dinamismo dei propri giocatori per fare la differenza. In classifica, il Casarano è quinto con 18 punti, davanti al Monopoli per differenza reti.

Il Monopoli, dal canto suo, cerca continuità dopo un periodo positivo. La squadra di mister Di Costanzo è pronta a fare la partita con ordine e precisione, cercando di capitalizzare le occasioni create. Il Monopoli è sesto con 18 punti, e un successo in trasferta potrebbe permetterle di agganciare o superare gli avversari diretti.

Le probabili formazioni di Casarano-Monopoli — Gli allenatori puntano su equilibrio e compattezza, con attenzione alla fase offensiva e difensiva. Casarano dovrebbe confermare un 4-3-3 aggressivo, mentre Monopoli si affida a un 4-2-3-1 più accorto, cercando di gestire i momenti della partita e sfruttare le ripartenze.

Casarano (4-3-3): Nobile, Santoro, Rizzo, Di Stefano, Giacomini, Caputo, Manfreda, Pugliese, Conte, Foti, Marino. Allenatore: Francesco Giacomarro

Monopoli (4-2-3-1): Tonti, De Lucia, Ferri, Colombo, Sforzini, Di Matteo, Bianchi, Mancini, Rossi, Conti, Esposito. Allenatore: Giovanni Di Costanzo

Non perdere l’occasione di seguire Casarano-Monopoli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Casarano-Monopoli in streaming live gratis su Bet365.