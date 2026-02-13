Catanzaro-Mantova, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida metterà in palio tre punti che possono risultare importanti per la zona Play-off da un lato e la zona salvezza dall'altro

Jacopo del Monaco 13 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 12:43)

Tra le partite che si giocheranno in questo fine settimana di calcio figura anche quella tra il Catanzaro ed il Mantova e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del venticinquesimo turno di Serie B. Il match, che si disputerà presso lo Stadio Nicola Ceravolo, avrà inizio alle ore 17:15 di domani. Nel girone d'andata, i due club hanno giocato contro a fine ottobre ed i giallorossi, dopo aver subito gol al 7', hanno vinto 1-3 grazie all'autorete di Majer ed ai gol di Alphadjo Cissè e Costantino Favasuli.

Catanzaro-Mantova, dove vedere la gara — Il match di domani pomeriggio metterà in palio tre punti che possono risultare fondamentali per le due squadre. I padroni di casa vogliono mettere al sicuro la loro posizione in zona Play-off, mentre gli ospiti puntano alla salvezza senza passare per i Play-out. La gara tra il Catanzaro ed il Mantova sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, su DAZN. Tra l'altro, si potrà vedere in streaming anche su Amazon Prime Video grazie al canale La B Channel.

Come arrivano le due squadre all'incontro — In questo momento, il Catanzaro allenato dall'ex centrocampista di Roma e Juventus Alberto Aquilani occupa la quinta posizione in classifica avendo totalizzato 38 punti, gli stessi che ha anche la Juve Stabia di Ignazio Abate. Dopo aver collezionato due sconfitte in trasferta prima contro il Venezia (3-1) ed in seguito contro il Südtirol (2-1) ed aver ottenuto un pareggio casalingo a reti bianche contro la Sampdoria, negli ultimi due turni di campionato le Aquile hanno vinto 2-0 sia contro la Reggiana che in trasferta contro il Pescara.

Il Mantova guidato da Francesco Modesto, dal canto suo, si trova al diciassettesimo posto nella classifica della cadetteria con 23 punti, due in meno rispetto alla zona salvezza ma anche uno più di quella che porta alla retrocessione in Serie C. Nelle ultime cinque giornate di campionato, i Virgiliani hanno ottenuto due vittorie per 2-1 contro Padova e Bari, altrettante sconfitte contro Venezia (2-5) e Reggiana (1-0) e hanno pareggiato 2-2 in casa del Pescara.

Probabili formazioni — Per i padroni di casa, non ci sarà per infortunio Cissè, che nella sessione invernale di calciomercato il Milan ha acquistato dal Verona e lasciato in prestito in Calabria fino a fine stagione. Vanno valutate, invece, le condizioni di Iemmello per un problema al polpaccio. La squadra ospite, invece, non avrà a disposizione Cella per squalifica, Falletti per scelta tecnica, Bonfanti e Bianay per infortunio.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D'Alessandro; Liberali, Di Francesco; Iemmello. Allenatore: Aquilani

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Mantovani, Meroni; Goncalves, Kouda, Trimboli, Dembélé; Buso, Bragantini; Mensah. Allenatore: Modesto