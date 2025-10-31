Grande attenzione per l'incontro Cerignola-Atalanta Under 23 di Serie C: scopri dove poter vedere la diretta tv live della partita in streaming gratis con Bet365

Carmine Panarella 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 09:56)

Il girone C di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Cerignola e Atalanta Under 23 si affrontano sabato 1 novembre alle ore 14:30 in una sfida delicata, tra due squadre che cercano continuità e punti preziosi. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Cerignola-Atalanta Under 23 in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Cerignola-Atalanta Under 23 in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Cerignola-Atalanta Under 23” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Cerignola arriva al match con l’obiettivo di muovere la classifica dopo alcune prestazioni deludenti. La squadra deve trovare maggiore solidità difensiva e concretezza nelle occasioni create. In classifica, la Cerignola è sedicesima con 10 punti, e una vittoria potrebbe dare slancio nella corsa alla salvezza.

L’Atalanta Under 23, dal canto suo, punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. La squadra di mister Di Donato mostra buone trame di gioco e capacità di gestione della partita, ma servirà precisione in fase realizzativa. L’Atalanta Under 23 è nona con 14 punti, e una vittoria in trasferta potrebbe avvicinarla ulteriormente ai playoff.

Le probabili formazioni di Cerignola-Atalanta Under 23 — Gli allenatori puntano su equilibrio e compattezza, con attenzione alla fase difensiva e alle ripartenze. Cerignola dovrebbe confermare un 4-3-3 aggressivo, mentre Atalanta Under 23 si affida a un 4-2-3-1 per proteggere la difesa e sfruttare le azioni offensive in velocità. Il piano tattico sarà determinante per l’esito del match.

Cerignola (4-3-3): Rossi, Di Matteo, Russo, Caputo, Giordano, Santoro, Lombardi, Conti, Ferri, D’Angelo, Marino. Allenatore: Luigi Riccio

Atalanta Under 23 (4-2-3-1): Bianchi, Pellegrini, Moroni, Galli, De Santis, Riva, Colombo, Esposito, Contini, Mancini, Ricci. Allenatore: Massimo Di Donato

Non perdere l’occasione di seguire Cerignola-Atalanta Under 23 in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Cerignola-Atalanta Under 23 in streaming live gratis su Bet365.