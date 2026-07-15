La sfida di tennis tra Juan Manuel Cerundolo e Miomir Kecmanovic è valida per gli ottavi di finale dell'ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, e si gioca giovedì 16 luglio alle ore 10:30. Un confronto sulla terra battuta tra due giocatori che prediligono gli scambi prolungati e che cercano continuità in una parte della stagione tradizionalmente favorevole agli specialisti del rosso. Lo Swiss Open Gstaad è uno degli appuntamenti storici del calendario ATP e si disputa sulla terra battuta in altura, una condizione che rende il gioco più veloce rispetto ad altri tornei sulla stessa superficie. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cerundolo proverà a sfruttare il proprio ottimo rendimento sulla terra battuta, mentre Kecmanovic punta sull'esperienza e sulla maggiore completezza tecnica per conquistare un posto nei quarti di finale.

Juan Manuel Cerundolo: caratteristiche e carriera

Juan Manuel Cerundolo, nato nel 2001 in Argentina, è cresciuto sulla terra battuta e ha conquistato il suo primo titolo ATP già nel 2021 a Córdoba, diventando uno dei più giovani vincitori del circuito negli ultimi anni. Nel corso della carriera ha ottenuto numerosi successi anche nei tornei Challenger, confermandosi come uno specialista della superficie.

Il suo tennis è basato su grande regolarità, ottima copertura del campo e capacità di costruire il punto con pazienza. Mancino naturale, utilizza molto gli angoli e le rotazioni per mettere in difficoltà gli avversari, risultando particolarmente efficace sulla terra.

Miomir Kecmanovic: caratteristiche e carriera

Miomir Kecmanovic, nato nel 1999 in Serbia, è ormai una presenza stabile nel circuito ATP e ha raggiunto la top 30 mondiale nel corso della propria carriera. Ha conquistato diversi titoli ATP e ottenuto risultati importanti sia sulla terra battuta sia sul cemento.

Il suo stile di gioco è molto equilibrato: dispone di un servizio affidabile, colpisce bene da entrambe le parti e riesce ad adattarsi alle diverse situazioni tattiche. Pur essendo competitivo su tutte le superfici, sulla terra riesce a sfruttare molto bene la propria solidità negli scambi.

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Il momento dei due tennisti

Cerundolo arriva a Gstaad con la fiducia di chi, sulla terra battuta, riesce spesso a esprimere il proprio miglior tennis. L'argentino punta a sfruttare le condizioni favorevoli del torneo svizzero per tornare protagonista nel circuito ATP.

Kecmanovic, invece, continua a cercare continuità di rendimento. Il serbo possiede maggiore esperienza nei grandi tornei e proverà a far valere la propria solidità per imporsi anche su una superficie che ben si adatta alle sue caratteristiche.

Pronostico

La terra battuta di Gstaad, resa particolare dall'altitudine, tende a favorire un tennis più offensivo rispetto ad altri tornei sul rosso, premiando chi riesce a prendere rapidamente il controllo dello scambio. Cerundolo ha dalla sua una naturale predisposizione per questa superficie e può sfruttare le rotazioni mancine per creare problemi al serbo. Kecmanovic, però, possiede maggiore esperienza, un gioco più completo e una migliore gestione dei momenti decisivi.

Si preannuncia una sfida molto equilibrata, nella quale i dettagli potrebbero fare la differenza. Il pronostico è leggermente dalla parte di Kecmanovic, favorito per il passaggio del turno grazie alla maggiore completezza tecnica, ma Cerundolo ha tutte le qualità per trascinare il match fino al terzo set e provare il colpo a sorpresa.

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