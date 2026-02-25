Ceuta-Cordoba: dove vedere la Liga2 in Streaming e in TV

Ceuta-Cordoba: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie B spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 25 febbraio - 14:24

All’Estadio Municipal Alfonso Murube si respira aria di snodo cruciale della stagione: Ceuta e Cordoba si trovano faccia a faccia nella venticinquesima giornata di Liga 2 con la zona playoff a distanza ravvicinata e margini d’errore sempre più sottili. La classifica racconta di appena tre lunghezze di differenza, ma dietro quei numeri c’è molto di più: ambizioni concrete, inerzie da consolidare e la consapevolezza che questa può essere la partita capace di cambiare prospettiva al finale di campionato.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie B spagnola:

Ceuta-Cordoba: dove vedere la Serie B Spagnola in Streaming e in Tv — CEUTA CORDOBA SERIE B SPAGNOLA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Ceuta-Cordoba in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Ceuta — Il AD Ceuta FC si presenta all’appuntamento con 38 punti e una posizione di centro-alta classifica che tiene ancora aperto il discorso promozione. La squadra guidata da José Juan Romero ha costruito gran parte del proprio bottino tra le mura amiche, dove il rendimento è stato di alto profilo: nove vittorie in tredici uscite interne, un solo pareggio e tre sconfitte, con 19 reti all’attivo e 13 incassate.

Dopo le battute d’arresto esterne contro Almeria e Huesca, il Ceuta ha reagito con carattere, superando il Granada 2-1 e ritrovando fiducia e incisività negli ultimi metri. Il tridente con Zalazar riferimento centrale, affiancato da Domenech e Kone, garantisce profondità e soluzioni variabili, mentre in cabina di regia Lachhab detta tempi e geometrie.

Qui Cordoba — Di fronte ci sarà un Córdoba CF che occupa la settima posizione a quota 41 e vede il playoff come un obiettivo immediato, quasi a portata di mano. La formazione di Iván Ania era reduce da tre successi consecutivi contro Las Palmas, Real Valladolid e Leganés, una striscia che aveva rilanciato con forza le ambizioni dei biancoverdi, prima dello stop di misura sul campo dell’Almeria.

In trasferta il Cordoba ha mostrato equilibrio: 20 punti in 13 gare, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, con 17 gol segnati e 15 subiti. Una squadra che sa colpire ma che non rinuncia alla compattezza.

Ceuta-Cordoba, probabili formazioni — Ceuta (4-3-3): Lopez; Ahmed, Carlos, Gonzalez, Matos; Diez, Lachhab, IIlescas; Domenech, Zalazar, Kone. Allenatore: José Juan Romero

Cordoba (4-3-3): Alvarez; Albarran, Sintes, Martin, Bri; Requena, Ruiz, Goti; Carracedo, Fuentes, Jacobo Gonzalez. Allenatore: Ivan Ania

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la Serie B spagnola: