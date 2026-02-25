Remo-Internacional: probabili formazioni e diretta live della gara

Remo–Internacional si affrontano il 25 febbraio 2026 alle ore 23:00. Analisi del momento delle due squadre nella Série A brasiliana.

Stefano Sorce 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 13:26)

Remo-Internacional apre un confronto delicato nella notte di mercoledì 25 febbraio 2026, con calcio d’inizio previsto alle ore 23:00, in una fase iniziale della Série A in cui entrambe le squadre cercano ancora continuità. Il Remo vuole sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria che potrebbe cambiare l’inerzia della propria stagione, mentre l’Internacional è chiamato a reagire dopo un avvio difficile che ha rallentato le ambizioni del club.

Il momento delle due squadre — Il Remo ha mostrato segnali incoraggianti sotto il profilo offensivo, riuscendo a creare occasioni e a trovare la rete con buona frequenza, ma ha incontrato difficoltà nel mantenere equilibrio difensivo. I recenti pareggi hanno dimostrato la capacità della squadra di restare competitiva, ma anche la necessità di maggiore solidità per trasformare le prestazioni in vittorie. La sfida contro un avversario di alto livello rappresenta un’opportunità importante per compiere un salto di qualità.

L’Internacional, invece, sta attraversando un periodo complicato, segnato da risultati negativi e da una mancanza di continuità che ha inciso sulla posizione in classifica. Nonostante una buona capacità di gestione del possesso, la squadra ha faticato a concretizzare le occasioni e a mantenere stabilità difensiva. L’obiettivo ora è quello di ritrovare fiducia e ottenere un risultato positivo per rilanciare il proprio percorso.

