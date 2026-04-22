Championship, Birmingham-Preston: lo streaming gratuito del match

Birmingham più solido in casa e in leggero miglioramento, Preston incostante e meno affidabile in trasferta

Stefano Sorce 22 aprile - 00:35

Ultime curve di stagione, senza pressioni ma con l’obiettivo di chiudere bene. A St Andrew’s si affrontano Birmingham City e Preston North End in una sfida che vale più per l’orgoglio e le indicazioni future che per la classifica. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BIRMINGHAM-PRESTON SU BET365

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Il momento delle squadre — Il Birmingham ha ormai archiviato ogni ambizione reale, ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali di ripresa. Il pareggio contro l’Hull ha dato continuità a un momento leggermente più positivo, con quattro punti nelle ultime due partite. Il problema è stato tutto nella parte centrale della stagione, dove la squadra ha perso terreno e non è mai riuscita a costruire una vera corsa playoff. In casa, però, il rendimento resta uno dei punti di forza: poche sconfitte e una certa solidità che ha permesso di restare competitivi.

Il Preston vive una situazione simile, ma con meno continuità. La sconfitta contro il West Brom ha interrotto una serie positiva e ha evidenziato limiti soprattutto in termini di intensità e atteggiamento. Fuori casa il rendimento è stato altalenante, con poche vittorie e difficoltà nel mantenere un livello costante. Senza obiettivi concreti, la motivazione principale diventa chiudere al meglio e valorizzare i singoli, soprattutto nel reparto offensivo.

Le probabili formazioni di Birmingham-Preston — Birmingham con Beadle tra i pali, difesa composta da Laird, Neumann, Klarer e Wagner, reparto che nelle ultime settimane ha dato segnali di crescita. A centrocampo Solis, Paik e Vicente avranno il compito di gestire il possesso e dare equilibrio, mentre Stansfield e Gray agiranno in supporto di Priske, riferimento offensivo principale.

Preston con Iversen in porta, linea difensiva a tre composta da Storey, Gibson e Hughes, con Offiah e Small sugli esterni pronti a spingere. In mezzo al campo Devine, Thompson e Potts dovranno garantire corsa e copertura, mentre davanti Osmajic e Dobbin cercheranno di sfruttare gli spazi e creare pericoli.

Birmingham City (4-2-3-1): Beadle; Laird, Neumann, Klarer, Wagner; Solis, Paik, Vicente; Stansfield, Gray; Priske.

Preston North End (3-5-2): Iversen; Storey, Gibson, Hughes; Offiah, Devine, Thompson, Small, Potts; Osmajic, Dobbin.