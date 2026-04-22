Leverkusen-Bayern Monaco: probabili formazioni e streaming gratis

Leverkusen incostante ma pericoloso nelle coppe, Bayern Monaco dominante e in pieno controllo della stagione

Stefano Sorce 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 00:21)

Notte da dentro o fuori, senza possibilità di appello. Alla BayArena si incrociano Bayer Leverkusen e Bayern Monaco in una semifinale di DFB-Pokal che mette in palio molto più di una finale: prestigio, stagione e ambizioni. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO SU BET365

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Il momento delle squadre — Il Leverkusen arriva con qualche incertezza. Il campionato non ha rispettato le aspettative e le ultime prestazioni hanno evidenziato una difesa meno solida del solito. La sconfitta contro l’Augsburg ha confermato questo momento altalenante, ma nelle coppe la squadra cambia volto. Storicamente il Leverkusen sa esaltarsi in queste competizioni, alzando intensità e concentrazione. È proprio su questo che si gioca gran parte delle sue possibilità: trasformare una stagione complicata in qualcosa di significativo.

Il Bayern Monaco, invece, arriva nel suo habitat naturale: vincere e convincere. Il titolo in Bundesliga appena conquistato è solo un altro tassello di una macchina che sembra non fermarsi mai. I numeri offensivi sono impressionanti, la continuità pure. Kane è il simbolo perfetto di questa squadra: decisivo, costante, spietato sotto porta. L’imbattibilità nelle ultime settimane racconta di una squadra che ha trovato equilibrio totale e che entra in campo con un solo obiettivo.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco — Leverkusen con Flekken tra i pali, difesa a tre composta da Tapsoba, Bade e Quansah, chiamata a reggere l’urto contro uno degli attacchi più forti d’Europa. Sulle fasce Grimaldo e Vazquez dovranno garantire spinta ma anche copertura, mentre in mezzo Garcia e Palacios avranno il compito di dare equilibrio e gestione. Sulla trequarti Tella e Maza agiranno alle spalle di Schick, riferimento offensivo principale.

Bayern Monaco con Neuer in porta, linea difensiva composta da Laimer, Tah, Upamecano e Stanisic. A centrocampo Pavlovic e Kimmich guideranno il gioco, mentre sulla trequarti Diaz, Musiala e Olise avranno libertà di movimento per creare superiorità. Davanti, Kane resta il punto di riferimento assoluto, uomo capace di trasformare ogni occasione.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Tapsoba, Bade, Quansah; Grimaldo, Garcia, Palacios, Vazquez; Tella, Maza; Schick.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Musiala, Olise; Kane.