Championship, Leicester-Hull City: come vedere gratis il match

Leicester in crisi profonda e con poche speranze, Hull City più solido ma in calo nelle ultime settimane

Stefano Sorce 20 aprile - 16:01

Novanta minuti con il peso di una stagione intera sulle spalle. Martedì 21 aprile 2026, al King Power Stadium, Leicester City e Hull City si affrontano con obiettivi opposti ma ugualmente urgenti: sopravvivenza da una parte, playoff dall’altra. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LEICESTER-HULL CITY SU BET365

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Il momento delle squadre — Il Leicester è con le spalle al muro. La sconfitta contro il Portsmouth ha lasciato una ferita profonda, non solo per il risultato ma per quello che rappresenta: distanza dalla salvezza aumentata e tempo ormai quasi finito. Otto punti da recuperare in tre partite sono un’impresa che sfiora l’impossibile. La stagione è stata un continuo cambio di direzione, tra allenatori e tentativi mai davvero riusciti di trovare stabilità. Il risultato è una squadra fragile, poco continua e spesso incapace di reagire nei momenti chiave. Serve qualcosa di straordinario, non solo tatticamente ma soprattutto mentalmente.

Hull City si trova dall’altra parte della classifica, ma non vive un momento tranquillo. Il piazzamento playoff è ancora lì, ma il margine si è assottigliato e le ultime quattro partite senza vittorie hanno rallentato tutto. La squadra ha costruito una stagione solida, con numeri importanti, ma arriva nel momento decisivo con meno brillantezza. Nonostante questo, la qualità resta evidente, soprattutto davanti, dove McBurnie e Gelhardt rappresentano due riferimenti costanti. Ritrovare il successo ora significherebbe blindare quasi definitivamente un posto tra le prime sei.

Leicester con Begovic tra i pali, chiamato a guidare una difesa rimaneggiata composta da Pereira, Lascelles, Vestergaard e Thomas, viste le assenze pesanti nel reparto arretrato. A centrocampo James e Winks avranno il compito di dare ordine e provare a costruire gioco, mentre sulla trequarti Fatawu, De Cordova-Reid e Mavididi dovranno garantire qualità e imprevedibilità alle spalle di Daka, unica punta incaricata di finalizzare.

Hull City con Pandur in porta e una linea difensiva formata da Coyle, Ajayi, Egan e McNair, solida e fisica. In mezzo Hadziahmetovic e Crooks lavoreranno per dare equilibrio e protezione, mentre Belloumi, Gelhardt e Millar agiranno tra le linee a supporto di McBurnie, riferimento offensivo principale e uomo da cercare con continuità negli ultimi metri.

Leicester City (4-2-3-1): Begovic; Pereira, Lascelles, Vestergaard, Thomas; James, Winks; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Daka.

Hull City (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Ajayi, Egan, McNair; Hadziahmetovic, Crooks; Belloumi, Gelhardt, Millar; McBurnie.