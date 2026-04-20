Maiorca-Valencia: diretta live e streaming gratis della gara

Maiorca in fiducia e più continuo, Valencia altalenante soprattutto fuori casa. Gara tesa, con i padroni di casa leggermente avanti per momento e contesto

Stefano Sorce 20 aprile - 15:14

Martedì 21 aprile 2026, ore 19:00. In campo Maiorca e Valencia per uno scontro diretto che vale una fetta enorme di salvezza. Stessi punti, stessa pressione, margine d’errore praticamente azzerato. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MAIORCA-VALENCIA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Maiorca arriva con un’inerzia positiva. Tre vittorie nelle ultime cinque partite non sono un dettaglio, soprattutto considerando il livello degli avversari affrontati. Il successo contro il Real Madrid ha dato una spinta mentale importante: fiducia, convinzione e una nuova consapevolezza nei propri mezzi. In casa il rendimento cresce, l’intensità si alza e la squadra riesce a costruire gran parte della propria classifica. Muriqi rappresenta il punto di riferimento assoluto: presenza fisica, capacità di reggere l’urto e finalizzare, ma anche leadership nei momenti più delicati.

Il Valencia vive una situazione più instabile. I risultati recenti non raccontano una direzione chiara: la squadra alterna prestazioni solide ad altre più fragili, soprattutto lontano da casa. In trasferta il copione è quasi netto: quando riesce a restare compatta e a non concedere, porta a casa punti; quando invece si apre, fatica a gestire gli spazi e finisce per subire. Anche a livello offensivo manca continuità, con difficoltà nel creare occasioni pulite con regolarità.

Le probabili formazioni di Maiorca-Valencia — Maiorca con Roman tra i pali, chiamato a dare sicurezza a una linea difensiva composta da Maffeo, Valjent, Mascarell e Mojica, giocatori che puntano più sull’ordine che sull’aggressività. In mezzo al campo Samu e Darder avranno il compito di dare equilibrio e gestione del ritmo, mentre Morlanes e Torre si muoveranno tra le linee per supportare l’azione offensiva insieme a Virgili. Davanti, inevitabilmente, tutto ruota attorno a Muriqi: riferimento centrale, uomo da cercare nei momenti chiave e principale soluzione negli ultimi metri.

Valencia con Dimitrievski in porta e una struttura difensiva che dovrebbe vedere Correia, Tarrega e Pepelu centrali, con Gaya pronto a spingere sulla corsia. A centrocampo Guerra, Rodriguez e Ugrinic avranno il compito di mantenere compattezza e provare a costruire gioco, senza però perdere equilibrio. Rioja agirà tra le linee, cercando di collegare il centrocampo all’attacco, dove Ramazani e Sadiq rappresentano due soluzioni diverse: velocità e profondità da una parte, fisicità e presenza in area dall’altra.

Maiorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu, Darder; Morlanes, Torre, Virgili; Muriqi.

Valencia (3-4-1-2): Dimitrievski; Correia, Tarrega, Pepelu; Gaya, Guerra, Rodriguez, Ugrinic; Rioja; Ramazani, Sadiq.