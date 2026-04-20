Coventry-Portsmouth: le probabili formazioni e lo streaming gratis

Coventry già promosso ma ancora motivato per il primo posto, Portsmouth in grande forma e più leggero mentalmente

Stefano Sorce 20 aprile - 15:29

Promozione già in tasca, ma testa ancora sul pezzo. Martedì 21 aprile 2026, riflettori accesi su Coventry-Portsmouth: alle porte non solo una partita di Championship, ma l’occasione per chiudere definitivamente il discorso primo posto. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI COVENTRY-PORTSMOUTH SU BET365

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Il momento delle squadre — Il Coventry arriva da un traguardo pesante: ritorno in Premier League dopo 25 anni. Un percorso costruito con continuità e solidità, culminato nel pareggio contro il Blackburn che ha sancito la promozione. Ma il lavoro non è finito. La squadra di Lampard ha ancora un obiettivo concreto: vincere il campionato. I numeri aiutano, con un vantaggio importante sulla seconda, ma il recente andamento racconta anche qualche rallentamento, con tre pareggi consecutivi. Segnale di una squadra che forse ha abbassato leggermente la tensione, ma che resta difficile da battere e capace di gestire le partite anche nei momenti meno brillanti.

Il Portsmouth, invece, arriva nel miglior momento della sua stagione. Tre vittorie di fila senza subire gol hanno completamente cambiato lo scenario: da zona pericolo a margine di sicurezza concreto. La squadra ha trovato equilibrio difensivo e maggiore fiducia, riuscendo anche a battere avversari di alto livello. L’inerzia è positiva, e nelle ultime uscite si è vista una squadra più compatta, più cinica e soprattutto più consapevole. Andare a giocare contro la capolista rappresenta un test vero per capire fin dove può arrivare questo momento.

Le probabili formazioni di Coventry-Portsmouth — Coventry con Rushworth tra i pali, protetto da una linea difensiva formata da Van Ewijk, Thomas, Kitching e Dasilva, giocatori che garantiscono equilibrio e copertura. In mezzo al campo Grimes e Onyeka avranno il compito di gestire ritmo e transizioni, mentre sulla trequarti spazio a Thomas-Asante, Rudoni e Mason-Clarke, chiamati a supportare Wright, riferimento offensivo principale e uomo più pericoloso negli ultimi metri.

Portsmouth con Schmid in porta e difesa composta da Williams, Poole, Dia e Ogilvie, rientrato dopo la squalifica e pronto a dare esperienza. A centrocampo Pack e Dozzell dovranno garantire solidità e ordine, con Segecic, Chaplin e Alli alle spalle di Bishop, punta centrale incaricata di sfruttare ogni pallone utile in area.

Coventry City (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Kitching, Dasilva; Grimes, Onyeka; Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clarke; Wright.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Williams, Poole, Dia, Ogilvie; Pack, Dozzell; Segecic, Chaplin, Alli; Bishop.