Charleroi-Anderlecht in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Guarda Charleroi-Anderlecht in diretta streaming gratis su Bet365: anticipo di Jupiler League con formazioni, analisi ed informazioni del match.

Stefano Sorce 23 ottobre - 18:07

Appuntamento importante in Jupiler League belga venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 18:45, quando lo Sporting Charleroi ospiterà l’Anderlecht allo Stade du Pays de Charleroi. Una sfida dal grande fascino tra due club storici: le Zebre cercano riscatto dopo un periodo negativo, mentre i mauve vogliono confermare la loro posizione d’élite in classifica e continuare la rincorsa alle prime due della graduatoria. Guarda ora Charleroi–Anderlecht GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato e versare un deposito minimo di 5 euro per accedere non solo a Charleroi-Anderlecht, ma anche all'intero palinsesto live della piattaforma.



Come arrivano le due squadre — Lo Sporting Charleroi, guidato da Frank Defays, attraversa un momento complicato: 4 sconfitte consecutive e 17 reti subite in 11 giornate, di cui 9 solo nelle ultime 4 partite. La squadra occupa il 12° posto con 12 punti e ha bisogno di una svolta, soprattutto sul piano difensivo. In casa il bilancio è di 6 gol fatti e 7 subiti, troppo poco per una squadra che ambisce alla salvezza tranquilla. Nell’ultimo turno, perso 3-1 contro l’Union Saint-Gilloise, si è distinto Etienne Camara, ma servirà una prestazione collettiva di ben altro livello per fermare l’avanzata dei viola.

L’Anderlecht di Brian Riemer, invece, è in piena corsa per il vertice. Attualmente terzo in classifica con 19 punti, il club di Bruxelles ha collezionato 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, mostrando un’ottima solidità difensiva (11 gol subiti) e ben 5 clean sheet stagionali. In trasferta i numeri restano convincenti: 7 reti fatte e solo 5 incassate. L’ultima partita, un 2-2 contro il Sint-Truiden, ha confermato il buono stato di forma offensivo, con Thorgan Hazard migliore in campo e autore di una prestazione di grande spessore.

BRUXELLES, BELGIO – 4 MAGGIO: Thorgan Hazard, numero 11 dell’RSC Anderlecht, controlla il pallone nel secondo tempo della finale di Coppa del Belgio (Croky Cup) tra Club Brugge KV e RSC Anderlecht, disputata al King Baudouin Stadium il 4 maggio 2025 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Le probabili formazioni di Charleroi-Anderlecht — Tra i pali per lo Charleroi torna Delavallee. Davanti a lui agiranno Van Den Kerkhof e Nzita sulle corsie esterne, con la coppia centrale formata da Ousou e Keita. In mediana ci sarà equilibrio con Titraoui e Camara. Sulla trequarti spazio alla fantasia ed alla tecnica di Pflucke e Romsaas, con Bernier a supporto del centravanti Scheidler, riferimento offensivo principale delle Zebre.

Risponde con lo stesso modulo Brian Riemer, che conferma tra i pali Coosemans. In difesa agiranno Sardella e N’Diaye sugli esterni, con Hey e Kana centrali pronti a dare equilibrio e copertura. A centrocampo, il duo formato da De Cat e Saliba offrirà dinamismo e visione di gioco, mentre sulla trequarti troveranno spazio Huerta Valera, giocatore molto rapido, e Angulo, con Thorgan Hazard libero di svariare tra le linee e ispirare l’attacco. In avanti ci sarà Vazquez, punta di riferimento capace di attaccare la profondità e sfruttare ogni minimo errore avversario.

Charleroi (4-2-3-1): Delavalee, Van Den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita, Titraoui, Camara, Pflucke, Romsaas, Bernier, Scheidler. Allenatore: Defays.

Anderlecht (4-2-3-1): Coosemans, Sardella, Hey, Kana, N'Diaye, De Cat, Saliba, Huerta Valera, Hazard, Angulo, Vazquez. Allenatore. Riemer.

