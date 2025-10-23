Il girone C di Serie C, tra le tante gare in programma, ci propone domenica di 26 ottobre alle ore 17:30 la sfida equilibrata tra Sorrento e Latina , con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per muovere la classifica. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Sorrento-Latina. Scopri dove vedere Sorrento-Latina in diretta streaming gratis su Bet365 .

Padroni di casa dodicesimi a quota 11 punti, ospiti con una sola lunghezza in più. La sfida tra Sorrento e Latina si preannuncia molto tesa e probabilmente saranno i singoli episodi a far pendere il baricentro e l'esito finale da una parte o dall'altra. Sta di fatto che per rimanere in corsa per i playoff è necessario continuare a far bene ed evitare cali di tensione che potrebbero compromettere il percorso.