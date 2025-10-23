Scopri dove vedere la partita tra Paris Fc e Nantes in streaming gratis: la dirette tv live su Bet365 comodamente

Carmine Panarella 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 16:06)

La Ligue 1, tra le tante sfide interessanti, ci offre venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 la gara tra Paris FC e Nantes in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE PARIS FC-NANTES IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Paris FC-Nantes in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Paris FC-Nantes” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Paris FC-Nantes in diretta live. Il match, in programma venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Dazn in streaming.

Il momento delle due squadre — Paris FC arriva a questa sfida in undicesima posizione con 10 punti, dopo un avvio altalenante di stagione. La squadra ha mostrato una certa solidità difensiva ma fatica a concretizzare le occasioni offensive, soprattutto contro squadre chiuse. Dall’altra parte, Nantes occupa il quindicesimo posto con 6 punti e ha trovato difficoltà a imporsi in trasferta, mostrando fragilità nelle transizioni difensive e qualche lacuna nella costruzione del gioco dal basso.

Le probabili formazioni di Paris FC-Nantes — Gli allenatori puntano su moduli consolidati: il Paris FC di Gilli si affida al 4-3-3 per mantenere equilibrio tra fase offensiva e difensiva, mentre il Nantes di Castro sceglie il 4-3-3 per cercare maggiore densità a centrocampo e sfruttare le ripartenze sugli esterni.

ParisFC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stephane Gilli

Nantes (4-3-3): Lopes, Amian, Awaziem, Tati, Leroux, Mwanga, Kwon, Tabibou, Abline, Mohamed, Guirassy. Allenatore: Luis Castro

