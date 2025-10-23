Scopri dove vedere la sfida di Serie C Foggia-Altamura in streaming gratis: su Bet365 puoi seguire la diretta tv live comodamente

Carmine Panarella 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 15:32)

Il girone C di Serie C, tra le numerose gare in programma nel prossimo weekend, ci offre venerdì 24 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Foggia e Altamura. Si tratta di un confronto equilibrato, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti in ottica salvezza. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Foggia-Altamura GUARDARE GRATUITAMENTE FOGGIA-ALTAMURA IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Foggia-Altamura in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Foggia-Altamura” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Foggia-Altamura in diretta live. Il match, in programma venerdì 24 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa sono in un momento di difficoltà: con soli 10 punti conquistati in altrettante partite, il Foggia si trova in quindicesima posizione a ridosso della zona playout. Non è in una situazione molto migliore il Team Altamura, che si ritrova poco sopra con un punto in più. Questa si preannuncia quindi come una vera e propria sfida salvezza, perché è vero che il campionato è ancora lungo ma è altrettanto importante cercare di non compromettere ulteriormente una situazione di classifica già deficitaria. Per questa motivazione la super sfida tra Foggia e Altamura può rivelarsi ricchissima di spunti ed emozioni.

Le probabili formazioni di Foggia-Altamura — 4-4-2 solido per compattarsi e rischiare il meno possibile: questo il mantra dei padroni di casa che puntano ad una partita equilibrata e di controllo. Se il Foggia si prepara ad una gara di attesa, l’Altamura invece si dovrebbe disporre col solito attacco a tre per attaccare maggiormente gli spazi e realizzare azioni più rapide. Ad ogni modo, sia l'esperto Delio Rossi che Devis Mangia sia aspettano una partita più chiusa e attendista, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Foggia (4-4-2): Borbei, Olivieri, Minelli, Buttaro, Morelli, Panico, Oliva, Pellegrino, Garofalo, Sylla, D'Amico. Allenatore: Delio Rossi

Team Altamura (4-3-3): Viola, Zazza, Silletti, Lepore, Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Grande, Rosafio, Simone, Curcio. Allenatore: Devis Mangia

Non perdere l’occasione diseguire Foggia-Altamura in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Foggia-Team Altamura in streaming live gratis su Bet36