Huesca-Las Palmas: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

L'Huesca sfida il Las Palmas (24 ottobre 2025, ore 20:30): dove vederla gratis su Bet365, analisi, stato di forma e tanto altro. Sfida interessante in Segunda Division tra due squadre con obiettivi diversi ma tanta ambizione.

Stefano Sorce 23 ottobre - 17:17

Grande appuntamento di Segunda Division spagnola venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:30, quando l'Huesca ospiterà il Las Palmas allo stadio El Alcoraz. Una gara che si preannuncia intensa e ricca di spunti: i padroni di casa cercano riscatto dopo un avvio altalenante, mentre gli ospiti puntano a consolidare il loro ruolo di protagonisti nella corsa alla promozione.

Stato di forma delle squadre — L'Huesca, guidato da Sergio Guilló, occupa il 14° posto in classifica con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). La squadra è solida in casa, 3 vittorie e 1 pareggio in cinque partite, ma fatica in trasferta. L’obiettivo è sfruttare il fattore campo per tornare al successo e risalire la graduatoria. Il Las Palmas, allenato da Luis Garcia, è invece in piena corsa per la promozione. Secondi con 18 punti, i canarini vantano una delle difese meno battute del torneo (6 gol subiti) e un rendimento esterno invidiabile: imbattuti in 4 gare fuori casa. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nell’ultimo incontro tra le due formazioni, disputato all’El Alcoraz, il Las Palmas ha vinto 1-0. Negli ultimi cinque confronti diretti: 2 vittorie per il Huesca, 1 pareggio e 2 successi per gli ospiti. Tendenza quindi di perfetto equilibrio, ma con gli isolani più costanti sul piano difensivo.

Le probabili formazioni di Huesca-Las Palmas — L'Huesca di Sergio Guilló si presenta con il consueto 3-4-3. In porta spazio a Dani Jimenez, ormai punto fermo della retroguardia aragonese. Davanti a lui, il trio difensivo composto da Pina, Pulido e Arribas garantirà solidità e esperienza, con Pulido leader, mastino e uomo d’ordine nel reparto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Toni Abad e Abajas, in mezzo al campo ci sarà la regia di Kortajarena, affiancato da Alvarez, In avanti, il tridente offensivo sarà formato da Luna e Rodríguez ai lati, con Portillo come terminale principale.

Dall’altra parte il Las Palmas guidato da Luis Garcia risponde con un classico 4-4-2, più equilibrato ma altrettanto pericoloso in fase offensiva. Tra i pali ci sarà Horkas, protetto da una linea difensiva esperta con Marvin e Clemente sulle fasce, mentre al centro agiranno Alex Suarez e Barcia. A centrocampo, Garcia e Loiodice formeranno la coppia centrale, con compiti di interdizione e costruzione, mentre Amatucci e Fuster opereranno sugli esterni per dare ampiezza e supporto agli attaccanti. Soprattutto Manu Fuster è il giocatore più atteso. In avanti, spazio alla coppia formata da Lukovic e Gil.

Huesca (3-4-3): Jimenez, Pina, Pulido, Arribas, Toni Abad, Kortajarena, Alvarez, Abajas, Luna, Rodriguez, Portillo. Allenatore: Guillò.

Las Palmas (4-4-2): Horkas, Marvin, Alex Suarez, Barcia, Clemente, Garcia, Loiodice, Amatucci, Fuster, Lukovic, Gil. Allenatore: Luis Garcia.

