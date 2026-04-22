Charlton-Ipswich: probabili formazioni e streaming live gratis

Charlton vicino all’obiettivo ma in calo, Ipswich in piena lotta promozione ma meno brillante nelle ultime uscite

Stefano Sorce 22 aprile - 00:47

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Il momento delle squadre — Il Charlton si trova a un passo dalla salvezza, ma arriva a questo appuntamento con una serie negativa che pesa più del previsto. Sei partite senza vittorie hanno rallentato tutto e, soprattutto in casa, il rendimento è stato deludente. Nonostante questo, la squadra ha mantenuto una certa solidità difensiva, evitando crolli pesanti. Il punto ora è mentale: serve uno scatto per chiudere definitivamente il discorso permanenza e non complicarsi il finale.

L’Ipswich, invece, è nel pieno della lotta promozione. La posizione resta favorevole, ma il margine si è ridotto e ogni passo falso può costare caro. Il pareggio contro il Middlesbrough, arrivato nel finale, ha evitato un sorpasso pericoloso ma ha anche confermato un leggero calo rispetto alle settimane precedenti. Il dato che preoccupa di più è il rendimento esterno: troppe difficoltà nel trasformare le prestazioni in vittorie. Ora serve continuità, perché il calendario non concede tregua.

Le probabili formazioni di Charlton-Ipswich — Charlton con Mannion tra i pali, difesa a tre composta da Sichenje, Jones e Bell, chiamata a mantenere compattezza contro un attacco di qualità. Sulle corsie Clarke e Chambers avranno il compito di spingere e coprire, mentre in mezzo al campo Docherty, Coady e Carey garantiranno equilibrio. In avanti spazio a Dykes e Leaburn, coppia fisica incaricata di sfruttare ogni occasione.

Ipswich con Walton in porta, linea difensiva formata da Furlong, O’Shea, Greaves e Davis. A centrocampo Matusiwa e Neil avranno il compito di gestire il ritmo e proteggere la difesa, mentre sulla trequarti McAteer, Nunez e Clarke agiranno alle spalle di Hirst, riferimento offensivo principale.

Charlton Athletic (3-5-2): Mannion; Sichenje, Jones, Bell; Clarke, Docherty, Coady, Carey, Chambers; Dykes, Leaburn.

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Davis; Matusiwa, Neil; McAteer, Nunez, Clarke; Hirst.