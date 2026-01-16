Il campionato di Championship inglese mette di fronte Charlton-Sheffield, sfida in programma sabato 17 gennaio alle ore 16:00. Il Charlton, diciannovesimo con 29 punti, è chiamato a fare risultato per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre lo Sheffield, sedicesimo a 32 punti, cerca continuità per risalire la classifica.
La diretta streaming
Charlton-Sheffield streaming gratis: la Championship in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Charlton-Sheffield in streaming gratis:
Dove vedere Charlton-Sheffield in diretta TV e in streaming LIVE—
La gara sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di sbloccare lo streaming live e le statistiche aggiornate in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Charlton, diciannovesimo con 29 punti, vive una fase delicata della stagione. Nathan Jones punta sul 3-5-2, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e spinta sugli esterni, con Campbell e Kelman riferimenti offensivi e Kaminski chiamato a guidare la linea difensiva.
Lo Sheffield, sedicesimo a 32 punti, prova a trovare continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone basse. Chris Wilder si affida al 4-2-2-2, sistema offensivo che valorizza la qualità di O’Hare e Chong tra le linee, con Ings e Canon terminali d’attacco.
Le probabili formazioni di Charlton-Sheffield—
Il Charlton dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando su equilibrio e intensità. Lo Sheffield risponde con il 4-2-2-2, cercando soluzioni rapide e verticalità.
Charlton (3-5-2): Kaminski, Gillesphey, Jones, Ramsay, Bell, Docherty, Coventry, Carey, Bree, Campbell, Kelman. Allenatore: Nathan Jones
Sheffield (4-2-2-2): Cooper, Seriki, Bindon, Tanganga, Burrows, Arblaster, Soumaré, Chong, O’Hare, Cannon, Ings. Allenatore: Chris Wilder
Per seguire lo streaming gratis di Charlton-Sheffield, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA