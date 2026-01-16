derbyderbyderby streaming Charlton-Sheffield streaming gratis: la Championship in diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Charlton-Sheffield: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il campionato di Championship inglese mette di fronte Charlton-Sheffield, sfida in programma sabato 17 gennaio alle ore 16:00. Il Charlton, diciannovesimo con 29 punti, è chiamato a fare risultato per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre lo Sheffield, sedicesimo a 32 punti, cerca continuità per risalire la classifica.

Hai tre possibilità per guardare Charlton-Sheffield in streaming gratis:

Dove vedere Charlton-Sheffield in diretta TV e in streaming LIVE

La gara sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di sbloccare lo streaming live e le statistiche aggiornate in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa

  • Cercare “Charlton-Sheffield” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Charlton, diciannovesimo con 29 punti, vive una fase delicata della stagione. Nathan Jones punta sul 3-5-2, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e spinta sugli esterni, con Campbell e Kelman riferimenti offensivi e Kaminski chiamato a guidare la linea difensiva.

    Lo Sheffield, sedicesimo a 32 punti, prova a trovare continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone basse. Chris Wilder si affida al 4-2-2-2, sistema offensivo che valorizza la qualità di O’Hare e Chong tra le linee, con Ings e Canon terminali d’attacco.

    Le probabili formazioni di Charlton-Sheffield

    Il Charlton dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando su equilibrio e intensità. Lo Sheffield risponde con il 4-2-2-2, cercando soluzioni rapide e verticalità.

    Charlton (3-5-2): Kaminski, Gillesphey, Jones, Ramsay, Bell, Docherty, Coventry, Carey, Bree, Campbell, Kelman. Allenatore: Nathan Jones

    Sheffield (4-2-2-2): Cooper, Seriki, Bindon, Tanganga, Burrows, Arblaster, Soumaré, Chong, O’Hare, Cannon, Ings. Allenatore: Chris Wilder

